Άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων ανέδειξε φιλοζωικό σωματείο στη Θεσσαλονίκη.

Οργή προκαλούν οι εικόνες ντροπής που έρχονται από το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σχετικά με την κακοποίηση που δέχθηκαν δύο πρόβατα.

Σύμφωνα με καταγγελία του φιλοζωικού πολιτιστικού σωματείου «Άριελ», τα δύο πρόβατα είναι βαμμένα κόκκινα και δεμένα χειροπόδαρα. Τα δύο ζώα φαίνεται να είναι μέρος λαχειοφόρου αγοράς σε τοπική εκκλησία για τον εορτασμό του Αγ.Γεωργίου.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ το αποκρουστικό αυτό θέαμα δεν δικαιολογείται όποια και να είναι η περίσταση.

