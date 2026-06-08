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Η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, στο ύψος της Περαίας.

Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, στο ύψος της Περαίας, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.

Η 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.