Τι απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων για τις φήμες περί διαγραφής του από το ΠΑΣΟΚ.

Δεν γνωρίζουμε αν όντως είναι στο μυαλό του Νίκου Ανδρουλάκη πλην όμως οι φήμες ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα διαγράψει τον Χάρη Δούκα αν «ξεφύγει» και πάλι δημοσίως από την κομματική γραμμή ...δίνουν και φέρνουν.

Τελευταία φορά που κυκλοφόρησαν στα δημοσιογραφικά γραφεία ήταν πρόσφατα, με αφορμή τη συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη: «Αν κάνει άνοιγμα στον Τσίπρα θα διαγραφεί πάραυτα»!

Για το θέμα ρωτήθηκε ο ίδιος ο Χάρης Δούκας από το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών». Αντιγράφουμε από το Δελτίο Τύπου το σχετικό διάλογο:

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις κάποιων ότι για την πτώση του ΠΑΣΟΚ φταίει ο Δούκας που διαφοροποιείται και ότι θα πρέπει να διωχθεί από το κόμμα:

Χ.ΔΟΥΚΑΣ: Θα το ήθελε πάρα πολύ η ΝΔ αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι η σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αλήθεια είναι πως όντως θα το ήθελε πολύ η ΝΔ να διαγράψει τον Χάρη Δούκα ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά δεν ξέρουμε πόσο εύκολο θα είναι κάτι τέτοιο για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Και αν είναι σε θέση να διαγράφεις όταν είσαι στην κατάσταση που είσαι...

Τ.Τε.