«Η σκέψη μας στα Πετράλωνα, ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Στην κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναφέρεται ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του εκφράζοντας την αγωνία του για την εξέλιξη της επιχείρησης και τη στήριξη του Δήμου προς τους πληγέντες.

Όπως σημειώνει, «η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα», τονίζοντας ότι οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο σημείο και συνδράμουν το έργο των αρχών. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα Street Work και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας υλικοτεχνική υποστήριξη, σε πλήρη συνεργασία με την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ. Παράλληλα, ο κ. Δούκας αναφέρει ότι υπάρχει πρόθεση για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες που έχουν πληγεί, καθώς και για προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων, εφόσον χρειαστεί. Κλείνοντας την παρέμβασή του, εκφράζει την ευχή «να μην υπάρξουν θύματα» από το σοβαρό περιστατικό που έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή.

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Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της επιχείρησης. Επί τόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας, εφόσον χρειαστεί, φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και όλες τις αρμόδιες αρχές. Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα.

{https://x.com/h_doukas/status/2071933624127979975}