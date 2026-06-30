Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Εικόνες φρίκης από την κατάρρευση της 4οροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το κτίριο έπεσε σαν χάρτινος πύργος και οι μαρτυρίες των κατοίκων αναφέρουν ότι όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην διπλανή πολυκατοικία ήταν σε εξέλιξη εργασίες και ενδεχομένως αυτό επηρέασε την στατικότητα του κτιρίου. Το κτίριο που κατασκευάζεται έχει άδεια του 2025 και θα κατασκευαστεί 7όροφη πολυκατοικία και φαίνεται πως έσκαψαν πιο βαθιά από τα θεμέλια της πολυκατοικίας που έπεσε χωρίς να έχουν προηγηθεί έργα αντιστήριξης.

Αυτό βέβαια αποδεικνύει την κατάσταση του κτιρίου που κατέπεσε. Η πρώτη δε άδεια για τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο εκδόθηκε το 1973, ενώ το 1976 κατασκευάστηκε ο τρίτος και ο τέταρτος όροφος. Οι έρευνες πάντως που είναι σε εξέλιξη θα αποδείξουν τι τελικά έγινε και ποια ήταν τα σημεία που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Ευτυχώς οι αρχικές αναφορές για 4 εγκλωβισμένους διαψεύστηκαν καθώς όλοι τους επικοινώνησαν με συγγενικά τους πρόσωπα.

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«Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν τέσσερα άτομα εκ των οποίων 3 άνδρες και 1 γυναίκα.

Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους» σημείωνε νωρίτερα το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πάντως σε εξέλιξη είναι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένο κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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