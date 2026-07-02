Ο δήμαρχος Αθηναίων επισκέφθηκε το σημείο της κατάρρευσης στα Πετράλωνα και ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια, προσωρινή στέγαση και ελέγχους στα γειτονικά κτίρια.

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να συνομιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και με τους ενοίκους τόσο του κτιρίου που κατέρρευσε όσο και του γειτονικού, το οποίο έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί από τον Δήμο Αθηναίων για τη στήριξη των πληγέντων, με βασική προτεραιότητα την εξεύρεση προσωρινής στέγασης. Όπως είπε, ο δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, αλλά και με ξενοδοχειακές μονάδες, προκειμένου να εξασφαλιστούν χώροι φιλοξενίας για όσο διάστημα χρειαστεί, ενώ ήδη τέσσερα από τα επτά νοικοκυριά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ενίσχυση 3.000 στις πληγείσες οικογένειες

«Είμαστε και σήμερα εδώ και όπως βλέπετε, έχουν μπει και οι δίμετρες λαμαρίνες για να ασφαλίσουμε τον χώρο», είπε αρχικά ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Είναι 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι’ αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές υπηρεσίες μας, που βοηθούν τους ανθρώπους, γιατί είναι μέσα όλα τα έγγραφα τους, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται.

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Όπως ξέρετε, υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρκτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την Πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε εδώ την κατάσταση, με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας».

Ο δήμαρχος στάθηκε επίσης στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες του δήμου έχουν ήδη κινητοποιηθεί τόσο για την παροχή βασικών ειδών όσο και για τη διευκόλυνση των πολιτών στην επανέκδοση των απαραίτητων εγγράφων που χάθηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

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«Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταγραφή των άμεσων αναγκών, έτσι ώστε στον ΚΥΑΔΑ, στο Κέντρο που έχουμε στον δήμο, να μαζέψουμε τα απολύτως απαραίτητα. Ανοίξαμε και τη Λέσχη Φιλίας εδώ στα Πετράλωνα, η οποία ήταν για τις πρώτες ώρες. Το πιο βασικό νομίζω είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι ποτέ ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματα τους, είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτήν την περίοδο να έχουν ένα χώρο να μείνουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η δικιά μας μέριμνα».

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προχωρά στη συγκρότηση ειδικού κλιμακίου μηχανικών, το οποίο θα πραγματοποιήσει ελέγχους και στα υπόλοιπα κτίρια του οικοδομικού τετραγώνου, προκειμένου να διαπιστωθεί η στατική τους επάρκεια και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.