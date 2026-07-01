Η μηχανική εξήγηση του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ κ. Καββαδά για τα αίτια της κατάρρευσης - Ο ρόλος της καθίζησης, οι εκσκαφές και η κατάσταση της θεμελίωσης στο «μικροσκόπιο» των ερευνών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, με τα ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό που οδήγησε στο συμβάν. Σημείο «κλειδί» οι εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών σε όμορο οικόπεδο για την ανέγερση νέου κτιρίου, γεγονός που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών που εξετάζουν αν και κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης και αν υπήρξε επαρκής προστασία των γειτονικών κτιρίων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής.

Όπως επισημαίνουν μηχανικοί, κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση της υπόθεσης θα παίξει η γεωτεχνική εικόνα του εδάφους, καθώς και το ιστορικό παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είχε υποστεί μεταγενέστερες προσθήκες σε παλαιότερη κατασκευή. Την ίδια ώρα, οι πέντε συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανές παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας και των κανόνων ασφαλείας στο εργοτάξιο.

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Από πλευράς πολιτικών μηχανικών τα αίτια της κατάρρευσης συνδέονται με τεχνικές και κατασκευαστικές παραμέτρους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τέτοια περιστατικά δεν αποτελούν συχνό φαινόμενο, καθώς οι εκσκαφές για νέες οικοδομές δίπλα σε υφιστάμενα κτίρια πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλη τη χώρα χωρίς να οδηγούν συνήθως σε προβλήματα. Η αστοχία προκύπτει κυρίως όταν δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και δεν έχει προηγηθεί επαρκής έλεγχος των γεωλογικών και εδαφικών συνθηκών του οικοπέδου.

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Παράλληλα πρέπει να λαμβανεται υπόψιν και το γεγονός ότι τα παλαιότερα κτίρια έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικούς, λιγότερο απαιτητικούς κανονισμούς σε σχέση με τους σύγχρονους, γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα σε τέτοιου είδους επιβαρύνσεις. Μάλιστα έμφαση δίνεται και στην ανάγκη σωστής αντιστήριξης κατά τις εκσκαφές, ειδικά σε πυκνοδομημένες περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας καθώς όταν δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες τεχνικές αντιστήριξης, μπορεί να προκληθεί υποχώρηση του εδάφους και αποσταθεροποίηση γειτονικών κτιρίων. Εξίσου υπό διερεύνηση είναι το γεγονός ότι η πολυκατοικία που κατέρρευσε είχε υποστεί διαδοχικές προσθήκες και τροποποιήσεις, γεγονός που επηρεάζει τη στατική επάρκεια και συνδυαστικά με την εκσκαφή δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον.

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Το ανοιχτό σκάμμα «δείχνουν» οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ενδέχεται να συνδέεται με τη βαθιά εκσκαφή που πραγματοποιούνταν στο όμορο οικόπεδο, η οποία, όπως αναφέρεται, παρέμενε ανοιχτή για περίπου δύο μήνες χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Οι μηχανικοί εκτιμούν ότι η εκσκαφή είχε προχωρήσει κάτω από το επίπεδο των θεμελίων της παλιάς πολυκατοικίας, γεγονός που προκάλεσε πλευρική μετακίνηση του εδάφους προς το ανοιχτό σκάμμα. Η μετατόπιση αυτή φαίνεται πως αποδυνάμωσε τη θεμελίωση του κτιρίου, επηρεάζοντας καθοριστικά τη στατική του επάρκεια.

Με την απώλεια της στήριξης του εδάφους κάτω από τα θεμέλια, η πολυκατοικία υπέστη καθίζηση και στη συνέχεια κατέρρευσε, ενώ στο σημείο βρίσκονται πραγματογνώμονες που εξετάζουν όλα τα τεχνικά δεδομένα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης και της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Νέα ντοκουμέντα από τα Πετράλωνα – Η πολυκατοικία είχε «ξεκολλήσει» πριν καταρρεύσει

Νέα φωτογραφικά και βιντεοληπτικά ντοκουμέντα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, λίγες ώρες πριν αυτή καταρρεύσει. Στις εικόνες διακρίνεται το κτίριο να έχει πάρει εμφανή κλίση προς την πλευρά του όμορου οικοπέδου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης νέας οικοδομής. Σύμφωνα με τις εικόνες, η αριστερή πλευρά της πολυκατοικίας φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από το γειτονικό κτίριο, δημιουργώντας ένα εμφανές κενό που μαρτυρούσε ότι η στατική ισορροπία του κτιρίου είχε ήδη διαταραχθεί. Τα προειδοποιητικά αυτά σημάδια κινητοποίησαν τους ενοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν εγκαίρως το κτίριο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα από την κατάρρευση.

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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Τι δείχνει η ανάλυση για το έδαφος και τη θεμελίωση

Αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση του Ομότιμου Καθηγητή Γεωτεχνικής - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Μιχαήλ Καββαδά που αποτυπώνει μια δική του τεχνική ανάλυση για την κατάρρευση της πολυκατοικία με την γενεσιουργό αιτία να αποδίδεται σε έναν συνδυασμό γεωτεχνικών παραγόντων που σχετίζονται με καθίζηση του εδάφους και απώλεια ευστάθειας της κατασκευής. Σύμφωνα με την εκτίμηση του καθηγητή Μ. Καββαδά, η αστοχία φαίνεται να ξεκίνησε από παρακείμενη εκσκαφή για την ανέγερση νέου κτιρίου, η οποία επηρέασε το έδαφος θεμελίωσης της υπάρχουσας πολυκατοικίας. Η εκσκαφή προκάλεσε μικρή καθίζηση στην πλευρά του κτιρίου, δημιουργώντας αρχική κλίση και μετατόπιση του κέντρου βάρους.

Η μεταβολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ροπών ανατροπής, οι οποίες ενισχύθηκαν λόγω της γεωμετρίας του κτιρίου, καθώς χαρακτηριζόταν από μεγάλο ύψος σε σχέση με το πλάτος του. Η αυξημένη «λυγηρότητα» της κατασκευής συνέβαλε στην επιδείνωση της αστάθειας. Καθώς η κλίση αυξανόταν, το έδαφος θεμελίωσης παρουσίαζε μη γραμμική συμπεριφορά, με σταδιακή μείωση της δυσκαμψίας του συστήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο επιδείνωσης: η αύξηση της στροφής οδηγούσε σε μεγαλύτερες ροπές, οι οποίες με τη σειρά τους ενίσχυαν περαιτέρω την αστάθεια. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση, οδήγησε τελικά σε απώλεια της ισορροπίας και στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Η ανάρτηση του Ομότιμου Καθηγητή Μιχαήλ Καββαδά

Γιατί κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα: Η πολυκατοικία που κατέρρευσε είναι αριστερά στην φωτογραφία, και το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ύψος (Η) σε σχέση με το πλάτος της (Β), δηλαδή μεγάλο λόγο Η/Β. Οπως φαίνεται στον παρακάτω υπολογισμό, λόγω της παρακείμενης εκσκαφής (για την κατασκευή νέου κτιρίου μετά την καθαίρεση του ισόγειου και διώροφου στα δεξιά της φωτογραφίας) συνέβη μια μικρή καθίζηση (s) στην πλευρά της πολυκατοικίας προς την εκσκαφή, που προκάλεσε μια αρχική στροφή (φ) της πολυκατοικίας. Λόγω της στροφής, το βάρος W της πολυκατοικίας προκάλεσε ροπή Μ που είναι ανάλογη του Η/Β (δηλαδή μεγάλη εν προκειμένω).

Αυτή η ροπή προκάλεσε ΑΥΞΗΣΗ της στροφής κατά: φ = Μ / Κ όπου Κ είναι η στροφική δυστροπία της θεμελίωσης. Εάν το Κ ήταν σταθερό (δηλαδή ανεξάρτητο του φ) το σύστημα θα ισορροπούσε σε μια λίγο μεγαλύτερη στροφή, αλλά χωρίς κατάρρευση. Ομως, το έδαφος είναι μή-γραμμικό και συνεςπώς το Κ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ με την αύξηση του φ, οπότε προκαλείται νέα μεγαλύτερη στροφή, που δίνει νέα μεγαλύτερη ροπή (ανάλογη του μεγάλου Η/Β) που μειώνει περισσότερο το Κ, οδηγώντας τελικά στην ανατροπή της πολυκατοικίας. Συνεπώς, η μεγάλη λυγηρότητα της πολυκατοικίας (μεγάλο Η/Β) ενίσχυσε τον παραπάνω μηχανισμό ανάδρασης, προκαλώντας την ανατροπή. Ερώτημα: Αραγε διδάσκουμε τους φοιτητές μας τέτοιους μηχανισμούς συμπεριφοράς ? Μήπως δίνουμε υπερβολή έμφαση στο να δούν εργοτάξια, γεωτρήσεις, κλπ αγνοώντας την σημασία της μηχανικής στα προβλήματα ? Μ. Καββαδάς Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

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