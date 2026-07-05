Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι για τη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Ως μια σημαντική ευκαιρία για την τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών παρουσιάζεται η νέα ρύθμιση του e-ΕΦΚΑ για εξόφληση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, πίσω από τον μεγάλο αριθμό των δόσεων κρύβονται αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες αφήνουν εκτός ένα σημαντικό μέρος των οφειλετών, περιορίζοντας τελικά τον αριθμό όσων μπορούν να επωφεληθούν.

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Όμως, δεν αρκεί μια οφειλή να είναι παλαιά για να ενταχθεί. Ο νομοθέτης έχει θέσει φίλτρα που αποκλείουν πολλούς ασφαλισμένους ήδη από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Ποιοι μένουν εκτός

Ο μεγαλύτερος αποκλεισμός αφορά όσους είχαν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι είχαν ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ή έχουν υπαγάγει τις συγκεκριμένες οφειλές σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Με άλλα λόγια, οι συνεπείς οφειλέτες που προσπάθησαν να ρυθμίσουν εγκαίρως τα χρέη τους δεν αποκτούν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στη νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αντίθετα, ευνοούνται όσοι δεν είχαν ενεργή ρύθμιση, γεγονός που ήδη προκαλεί προβληματισμό για την ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων.

Η δεύτερη «παγίδα»

Εκτός της ρύθμισης μένουν ουσιαστικά και όσοι έχουν οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, εφόσον αυτές δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν υπαχθεί στην Πάγια Ρύθμιση των 24 δόσεων.

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Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας μπορεί να διαθέτει παλαιά χρέη που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τις 72 δόσεις, αλλά να μην μπορεί να ενταχθεί επειδή υπάρχουν μεταγενέστερες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στην πράξη, η νέα ρύθμιση συνοδεύεται από μια πρόσθετη οικονομική υποχρέωση: πριν αποκτήσει πρόσβαση στις 72 δόσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει ξεχωριστά όλα τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι οφειλέτες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν την καρτέλα των οφειλών τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν οφειλές από το 2024 και μετά, θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή να τις εντάξουν στην Πάγια Ρύθμιση. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορούν να προχωρήσουν στην αίτηση για τις 72 δόσεις.

Παράλληλα, όσοι είχαν ήδη ενεργή ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την επιλογή της νέας ρύθμισης το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο. εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και δεν επιτρέπει την υπαγωγή.

Προθεσμία έως το τέλος του 2026

Η αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το ύψος της οφειλής και τους όρους της ρύθμισης.

Κριτική για τη φιλοσοφία της ρύθμισης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη νέα ρύθμιση ως μια γενναία παρέμβαση για την ανακούφιση των ασφαλισμένων. Ωστόσο, η εφαρμογή της δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια καθολική ρύθμιση, αλλά για ένα μέτρο με αυστηρά κριτήρια, το οποίο αποκλείει σημαντικές κατηγορίες οφειλετών.

Ενστάσεις διατυπώνονται κυρίως για το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι που επέδειξαν συνέπεια, εντάσσοντας εγκαίρως τις οφειλές τους σε προηγούμενες ρυθμίσεις, δεν μπορούν να μεταφερθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Παράλληλα, η απαίτηση να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν ξεχωριστά όλες οι οφειλές από το 2024 και μετά δημιουργεί ένα επιπλέον οικονομικό εμπόδιο, ιδίως για μικρούς επαγγελματίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.