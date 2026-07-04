Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα.

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς τρεις φωτιές εκδηλώθηκαν, σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στη Βόρεια Κέρκυρα, στην περιοχή της Αχαράβης, οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για τον περιορισμό δεύτερου μετώπου, το οποίο έχει ήδη κάψει έκταση γης και απειλεί να επεκταθεί προς παρακείμενο ελαιώνα. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή περαιτέρω ζημιών.

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Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

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Σημαντική είναι και η συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου να υποστηρίζουν το έργο της κατάσβεσης.

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Παράλληλα, λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2073361834799722647}

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο, το μέτωπο βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με οπτικές και θερμικές κάμερες, εξασφαλίζοντας πλήρη επιχειρησιακή εικόνα.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς.

Στη Ρόδο, στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και Άγιος Ισίδωρος, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου/ Χρήστου Ευστρατίου και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλη Θωμάτου, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο, τα οποία απογειώνονται για να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djps6sgk7kop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, στο μέτωπο έχουν κινητοποιηθεί εθελοντικές οργανώσεις και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.