Δυσφορία στο Μαξίμου για τον χειρισμό του θέματος από τον Ντόκο, οργή στην αντιπολίτευση

Υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω τεχνητής νοημοσύνης, βλέπει το Μαξίμου, πίσω από τη «φάρσα» που έγινε από τους Ρώσους Vovan & Lexus. Ωστόσο, οι δράστες επανήλθαν, «αδειάζοντας» ξανά το Μαξίμου, λέγοντας πως απλά έστειλαν ένα email στον Θάνο Ντόκο, από το gmail.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές διαπιστώθηκε «τρύπα ασφαλείας» και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, ενώ στελέχη της κυβέρνησης εξέφρασαν την δυσφορία τους στο Dnews, για τον χειρισμό του θέματος από τον Θάνο Ντόκο.

Κάποιοι μάλιστα του μπλοκ της «πατριωτικής δεξιάς» προβλέπουν ότι ο κ. Ντόκος θα πρέπει να δει την πόρτα της εξόδου, κάτι όμως που παραμένει άγνωστο αν θα συμβεί άμεσα. Πάντως δεν είναι λίγοι οι βουλευτές της ΝΔ που έχουν εκφράσει και στο παρελθόν ενστάσεις για το πώς χειρίστηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, διάφορα κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κυβέρνηση, ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως με τον Πολωνό πρόεδρο, Αντρέι Ντούντα, που νόμιζε ότι συνομιλούσε με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Ντέιβιντ Κάμερον, που νόμιζε ότι μίλαγε με τον Πέτρο Ποροσένκο.

Ο Ρώσος φαρσέρ «αδειάζει» ξανά το Μαξίμου

Ωστόσο, ο ένας εκ των Ρώσων φαρσέρ επανήλθε, «αδειάζοντας» ξανά το Μαξίμου, αφού απέρριψε τα περί υβριδικής επίθεσης, ισχυρισμό που, μάλιστα, χαρακτήρισε ηλίθιο.

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Σε ανάρτηση, ο Βλάντιμιρ Κουζνέτσοφ, ή Vovan, εξήγησε πως απλά έστειλαν στο γραφείο του Θάνου Ντόκου ένα email από το gmail και τους απάντησαν.

Η ανάρτηση του Ρώσου φαρσέρ

«“Εξαιρετικά προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη”. Τι ηλίθιο πράγμα είπαν οι ελληνικές αρχές. Απλά στείλαμε ένα email από το gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν».

Η φάρσα των Ρώσων στον Θάνο Ντόκο

Οι Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus εμφανίστηκαν στον Θάνο Ντόκο ως ο Ουκρανός σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Στο επίκεντρο της επικοινωνίας ήταν το πρόσφατο περιστατικό με το drone γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας και η πρόθεση του «Ουκρανού αξιωματούχου» να προειδοποιήσει τον Έλληνα ομόλογό του ότι αυτό μπορεί να συμβεί ξανά, εξαιτίας του Ουκρανού υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Θάνος Ντόκος φάνηκε ανήσυχος- κάτι που παραδέχθηκε- και προειδοποίησε επανειλημμένα ότι ένα τέτοιο ατύχημα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις Αθήνας- Κιέβου, προκαλώντας κρίση, ενώ έκανε αναφορά στις εκλογές «που θα γίνουν σε λίγους μήνες» και στον τουρισμό. Εξάλλου, στη συνομιλία ανέφερε πως ο επικεφαλής της ΕΥΠ βρισκόταν χθες στο Κίεβο για συναντήσεις.

Οι φαρσέρ είπαν στον σύμβουλο του πρωθυπουργού πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «εργάζεται κατά της προεδρίας» της Ουκρανίας και πως «μπορεί να ξανασυμβεί ατύχημα» κοντά σε κάποιο ελληνικό νησί.

«Είναι λίγο τρομακτικό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι τουριστική περίοδος. Υπάρχει αυξημένη κίνηση πλοίων. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, από την πλευρά σας, αλλά ας προσπαθήσουμε πολύ να αποτραπεί ένα νέο τέτοιο περιστατικό», τους απάντησε ο Θάνος Ντόκος.

Οι φαρσέρ επέμεναν, λέγοντας ότι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι άνθρωποι του πολέμου και πιστεύουν πως είναι πολύ σημαντικό να βομβαρδίσουν ρωσικά πλοία. «Παρακαλώ έχετε κατά νου ότι έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες και ένα τέτοιο ατύχημα θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σημαντικά προβλήματα για την ελληνική κυβέρνηση. Και η αντίδρασή μας, αν γίνει ένα ατύχημα, θα είναι πολύ έντονη», τους είπε ο Ντόκος, τονίζοντας πως όποιο περιστατικό επηρεάσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό «θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις διμερείς σχέσεις μας».

Στη συνομιλία, εξέφρασε την άποψη πως θα αποτελέσει «έκπληξη» αν οι Ουκρανοί βρουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο στην Ελλάδα επειδή πλέον δεν έρχονται στη χώρα, αλλά πάνε στην Τουρκία και αλλού.

«Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε αυτός να διεξάγεται στο έδαφος ή τα ύδατά μας (…) Αν δεν ακούει τον πρόεδρο Ζελένσκι, πρέπει να αποφασίσει αν το να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας. Είναι τόσο απλό», ανέφερε ακόμα, ενώ σε κάποιο σημείο παραδέχθηκε ότι ήταν πιο ανήσυχος από ότι στην αρχή της συζήτησης.

Ακόμα, ο Θάνος Ντόκος συζήτησε με τους Ρώσους φαρσέρ για τις πιθανότητες ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως και για τη συμφωνία με το Κίεβο για τα drones.

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μετά τις αποκαλύψεις για τη φάρσα στον Θάνο Ντόκο. Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε νέα ανακοίνωση, μετά την πρώτη αντίδραση του Μαξίμου, υπογραμμίζοντας πως είναι μονόδρομος η αποπομπή του συμβούλου του πρωθυπουργού.

Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να «χαμηλώσει» το θέμα, με τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρρητων πληροφοριών, ώστε «να καλύψει τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε με μια «άτυπη ενημέρωση» -έτσι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του θέματος- ότι μια υβριδικού χαρακτήρα επίθεση «έσπασε» τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δίχως να δίνει καμία άλλη εξήγηση και καμία περαιτέρω πληροφορία.

Επιχειρούν «χαμηλώνοντας» το θέμα με τον ισχυρισμό ότι δεν «έφυγαν» απόρρητες πληροφορίες, να καλύψουν τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Ο γ.γ. Εθνικής Ασφάλειας με ποιον συνομιλούσε και μοιραζόταν αυτές τις πληροφορίες; Χρησιμοποιούσε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για συνομιλίες υψηλού ενδιαφέροντος;

Το βίντεο που έχει διαρρεύσει, αποσπάστηκε μετά την υβριδική επίθεση;

Υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού;

Η αποστολή και παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ σε μια ξένη πρωτεύουσα δεν είναι εμπιστευτική πληροφορία;

Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος.

ΣΥΡΙΖΑ: Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος κι επικίνδυνος κρίκος

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη της φάρσας σε βάρος του Θάνου Ντόκου.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου σχολιάζει ενώ η ΝΔ οικοδόμησε το πολιτικό αφήγημά της πάνω στο δόγμα της ασφάλειας, σήμερα «το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος κι επικίνδυνος κρίκος».

Όλη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της «ασφάλειας». Σήμερα, όμως, το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος κι επικίνδυνος κρίκος.

Οι αποκαλύψεις για τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έρχονται να προστεθούν στις υποκλοπές, στα σοβαρά κενά κυβερνοασφάλειας, στην αύξηση της εγκληματικότητας και σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων που διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί αποτελεσματικού κράτους.

Όταν καταρρέουν ακόμη και οι δικλίδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης. Πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της.

Γιατί μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την ασφάλεια των ίδιων των θεσμών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας.

ΚΚΕ για Ντόκο: Κυνισμός της πολεμικής εμπλοκής και ανατριχίλα

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει πως το μεγαλύτερο «κενό ασφαλείας» είναι οι ανυπολόγιστοι κίνδυνοι που συνεπάγεται για τον λαό η «εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο».

Σχολιάζει πως προκαλεί ανατριχίλα η φράση του Θάνου Ντόκου «καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου» και προσθέτει πως ενδεικτικό «του κυνισμού της πολεμικής εμπλοκής» είναι ότι ο σύμβουλος του πρωθυπουργού «σαν να μην έχει συμβεί τίποτα» θέτει το ζήτημα της υπογραφής συμφωνίας συμπαραγωγής drones με την Ουκρανία.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το μεγαλύτερο “κενό ασφαλείας” που προκύπτει και από το περιεχόμενο της συνομιλίας του συμβούλου του πρωθυπουργού με τους Ρώσους που υποδύονταν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, είναι οι ανυπολόγιστοι κίνδυνοι που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ και για την οποία κανένα άλλο κόμμα δεν βγάζει “άχνα”.

Μόνο ανατριχίλα προκαλεί να ακούει κανείς τον Έλληνα αξιωματούχο να λέει ότι “καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου”, όταν έχει μόλις ενημερωθεί ότι επίκειται νέο χτύπημα με ουκρανικά θαλάσσια drones κατά ρωσικών στόχων κοντά σε ελληνικά νησιά και απλώς να ζητά να μην υλοποιηθεί αυτό επειδή “βρισκόμαστε σε τουριστική και προεκλογική περίοδο”...

Ενδεικτικό του κυνισμού της πολεμικής εμπλοκής είναι ότι ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, μετά τα παραπάνω και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, θέτει ο ίδιος το ζήτημα της υπογραφής συμφωνίας συμπαραγωγής θαλάσσιων drones με την Ουκρανία!

Επιπλέον, από τη συνομιλία προκύπτει ξεκάθαρα ότι είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης πως το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα στόχευε ρωσικό πολεμικό πλοίο, όπως έχει αποκαλύψει ο “Ριζοσπάστης”.

Εδώ και τώρα να βγει η Ελλάδα από το μακελειό του πολέμου πριν να είναι αργά, να μην υπάρξει καμία νέα συμφωνία με το καθεστώς Ζελένσκι, να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί η χώρα από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ο λαός να τιμωρήσει αυστηρά την κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής».

ΕΛΑΣ: Επικίνδυνα ερασιτεχνική στον χειρισμό ευαίσθητων ζητημάτων η κυβέρνηση

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση και λήψη σοβαρών μέτρων ζητά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μετά το περιστατικό με τον Θάνο Ντόκο, το οποίο χαρακτηρίζει «πολύ ανησυχητικό» για την εθνική ασφάλεια.

«Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται επικίνδυνα ερασιτεχνική στον χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για τη χώρα, αν και απολύτως επαγγελματική στην επικοινωνία», σχολίασε ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας.

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Τζήμητρα

Το γεγονός ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, έπεσε θύμα Ρώσων χάκερ, και αποκάλυψε σχεδιασμούς της χώρας, τόσο όσον αφορά την Ουκρανία αλλά και τις επαφές του διοικητή της ΕΥΠ, συνιστά ένα ακόμη πολύ ανησυχητικό συμβάν για την εθνική ασφάλεια, μετά το περιστατικό με το ουκρανικό drone.

Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται επικίνδυνα ερασιτεχνική στον χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για τη χώρα, αν και απολύτως επαγγελματική στην επικοινωνία.

Αναμένουμε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, καθώς και να ληφθούν επιτέλους σοβαρά μέτρα για την προστασία της χώρας από κάθε είδους υβριδική απειλή.

Νέα Αριστερά για Ντόκο: Η πραγματική φάρσα είναι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός.

Η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να μείνει άλλο στα χέρια θυμάτων φάρσας, ούτε σε «επικίνδυνους υπουργούς που δεν γνωρίζουν πως η Λευκάδα είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά. Η«πραγματική φάρσα» είναι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, σχολιάζει.

«Αφού ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποπέμπει τον κύριο Ντόκο, τουλάχιστον ο ίδιος ας διασώσει την αξιοπρέπειά του και ας παραιτηθεί», τονίζει ακόμα σε ανακοίνωση.

Το σχόλιο της Νέας Αριστεράς

Η πραγματική φάρσα είναι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός.

Δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς πολλά περισσότερα για να καταλάβει πόσο χαμηλά έχει πέσει η εξωτερική πολιτική της χώρας επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη: ο κορυφαίος σύμβουλος του πρωθυπουργού έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ και αποκάλυψε όλους τους τακτικισμούς της κυβέρνησης καταδεικνύοντας τον καιροσκοπικό χαρακτήρα του χειρισμού της σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα.

Αφού ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποπέμπει τον κύριο Ντόκο, τουλάχιστον ο ίδιος ας διασώσει την αξιοπρέπειά του και ας παραιτηθεί.

Η εθνική ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μείνει άλλο στα χέρια θυμάτων φάρσας, ούτε σε επικίνδυνους υπουργούς που δεν γνωρίζουν πως η Λευκάδα είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σαμαράς: Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Με ένα λακωνικό σχόλιο, ο Αντώνης Σαμαράς άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το Μαξίμου το περιστατικό με τον Θάνο Ντόκο και το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει δει την πόρτα της εξόδου.

«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;», διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, στη λιτή δήλωσή του.