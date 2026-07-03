Για «διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης» κάνει λόγο το Μέγαρο Μαξίμου.

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης», αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου για τη φάρσα που έγινε στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο, από Ρώσους φαρσέρ.

«Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων.

Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας», συνεχίζουν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού και προσθέτουν: «Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους».

Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού

Θύμα τηλεφωνικής φάρσας από τους γνωστούς Ρώσους φαρσέρ Vovan & Lexus φαίνεται πως έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού,Θάνος Ντόκος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναφορά του κ. Ντόκου σε εκλογές στην Ελλάδα «που πλησιάζουν».

Οι φαρσέρ προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους, θέτοντας ζητήματα ασφαλείας σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις drones κοντά σε ελληνικά νησιά, με τον Θάνο Ντόκο να μιλάει για τις εκλογές και τα «πολύ σημαντικά προβλήματα» που θα δημιουργούσε για την ελληνική κυβέρνηση.

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Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας εμφανίζεται να εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου» εν μέσω τουριστικής περιόδου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ελληνική κυβέρνηση, όσο και στις σχέσεις Αθήνας - Κιέβου.

{https://x.com/evilprank/status/2072671294617715172}

Οι φαρσέρ ανέφεραν σχετικά:

«Φάρσα με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Θάνο Ντόκο: «Αξίζει η πρόκληση ζημιάς σε ένα ρωσικό πλοίο να κοστίσει την υποστήριξη της Ελλάδας;»

Στις αρχές Μαΐου, στα ανοικτά ελληνικού νησιού εντοπίστηκε ένα ουκρανικό πολεμικό drone-καμικάζι.

Εκ μέρους του «Ουκρανού συναδέλφου» του – του Ρουστέμ Ουμέροφ – τηλεφωνήσαμε στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τού «προειδοποιήσαμε» ότι δήθεν ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έχει τρελαθεί, δεν ακούει τον Πρόεδρο και θα συνεχίσει να στέλνει drones στα ύδατα της Ελλάδας για να ανατινάζουν ρωσικά πλοία, καθώς και τις θαλαμηγούς ολιγαρχών.

Ο Ντόκος, καταπνίγοντας τον πανικό του, προειδοποίησε ότι ένα νέο περιστατικό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα: «Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε σύντομα εκλογές, γι' αυτό η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ έντονη. Αυτός [ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας] πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει η πρόκληση ζημιάς σε ένα ρωσικό πλοίο να κοστίσει την υποστήριξη της Ελλάδας. Και όλοι οι δισεκατομμυριούχοι βρίσκονται ήδη στην Τουρκία».

Παράλληλα, ο σύμβουλος παραδέχθηκε ότι η Αθήνα έχει ήδη αρχίσει να συζητά με την Ουκρανία μια συμφωνία για τα drones.

Συζητήσαμε επίσης τις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Ο Θάνος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή τους Ευρωπαίους τους απασχολεί περισσότερο η διατήρηση της ενότητας του ΝΑΤΟ εξαιτίας της πολιτικής των ΗΠΑ. Αυτό ακριβώς, όπως είπε, θα συζητηθεί και στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής.

Ταυτόχρονα, ο τρομαγμένος αξιωματούχος επέστρεφε συνεχώς στην απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και προειδοποιούσε για ρήγμα στις σχέσεις, εάν η Ουκρανία αποφάσιζε τελικά να προχωρήσει σε μια νέα τέτοια περιπέτεια».

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση Ντόκου

«Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για το πρωτοφανές συμβάν», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και ζητά την παραίτηση του Θάνου Ντόκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ:

«Εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα -κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές- ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Απαιτούνται απαντήσεις:

Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;

Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.

Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».