Αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων και οι πτωχεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Ειδικότερα, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Την ίδια περίοδο, οι δηλώσεις πτώχευσης αυξήθηκαν κατά 5,7%, καταγράφοντας επιδείνωση της εικόνας για μέρος της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η υποχώρηση των νέων εγγραφών ήταν εμφανής στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, καθώς μείωση καταγράφηκε σε πέντε από τους οκτώ τομείς που παρακολουθεί η Eurostat. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η βιομηχανία, με τις εγγραφές να περιορίζονται κατά 3,6%. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με μείωση 3,4%, καθώς και η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες με πτώση 3,2%.
Στον αντίποδα, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η αύξηση των νέων επιχειρήσεων στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών, όπου οι εγγραφές ενισχύθηκαν κατά 8,8% σε τριμηνιαία βάση. Αύξηση 1% σημειώθηκε και στις κατασκευές, ενώ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ο αριθμός των νέων εγγραφών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.
Ανοδική ήταν την ίδια στιγμή η τάση στις πτωχεύσεις, οι οποίες αυξήθηκαν σε πέντε από τους οκτώ εξεταζόμενους κλάδους. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές δραστηριότητες, όπου οι δηλώσεις πτώχευσης εκτινάχθηκαν κατά 21,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημαντική άνοδος, της τάξης του 11,4%, σημειώθηκε και στις μεταφορές, ενώ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 6,8%.
Υπήρξαν, ωστόσο, και κλάδοι που κινήθηκαν αντίθετα στη γενική τάση. Στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης οι πτωχεύσεις μειώθηκαν κατά 2,6%, στις κατασκευές κατά 1,7% και στο εμπόριο κατά 1,2%.