Πώς μια κίνηση του πατέρα εξελίχθηκε σε οικονομικό εφιάλτη για τρεις αδελφές με την πτώχευση να φαντάζει πιο κοντά από ποτέ.

Ένας πατέρας κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και προς τα έξω έδειχνε να τα πηγαίνει εξαιρετικά. Πίσω, όμως, από τον πολυτελή τρόπο ζωής κρυβόταν ένα σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο, το οποίο πλέον θα μπορούσε να οδηγήσει τις τρεις κόρες του σε πτώχευση για χρέη που, όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν κατανοήσει ποτέ πραγματικά.

Ο Robert, 34 ετών, δήλωσε στην εκπομπή «The Ramsey Show» ότι ο πεθερός του χρωστά στην αμερικανική εφορία (IRS) αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε φόρους. Όπως ανέφερε, ο πεθερός του μετέφερε περιουσιακά στοιχεία στο όνομα των τριών θυγατέρων του και στη συνέχεια έλαβε δάνειο ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ήταν στο όνομά τους και για το οποίο εκείνες είχαν δώσει προσωπική εγγύηση.

«Αυτό είναι απάτη»

Η σύζυγος του Robert υπέγραψε τα έγγραφα που της έδωσε ο πατέρας της. Όπως εξήγησε, όμως, το έκανε επειδή τον εμπιστευόταν και δεν αντιλαμβανόταν τις συνέπειες όσων υπέγραφε. «Είναι ο πατέρας μου», θυμήθηκε ο Robert ότι σκεφτόταν τότε η σύζυγός του.

Ο γνωστός ειδικός στα προσωπικά οικονομικά Dave Ramsey ήταν κατηγορηματικός σχολιάζοντας όσα περιέγραψε ο Robert. «Άρα μετέφερε περιουσιακά στοιχεία στα ονόματα των παιδιών του για να εμποδίσει την IRS να τα κατασχέσει. Αυτό είναι απάτη», είπε ο Ramsey.

Τα εμπορικά ακίνητα έχουν πλέον κατασχεθεί και πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό από τον σερίφη. Ο Robert εκτιμά ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο αξίζει περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια. Εάν τα ακίνητα πουληθούν σε αυτή την τιμή, ενώ τα συνολικά δάνεια ανέρχονται σε 10 εκατομμύρια δολάρια, θα παραμείνει ένα έλλειμμα περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Ο Robert ανέφερε επίσης ότι και οι δύο αδελφές της συζύγου του αναμένεται να καταθέσουν αίτηση για πτώχευση βάσει του Κεφαλαίου 7 (Chapter 7). Η σύζυγός του, σύμφωνα με τον ίδιο, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας μόλις 29.000 δολαρίων.

Σε διαφορετική θέση ο Robert

Ο ίδιος ο Robert βρίσκεται σε πολύ διαφορετική οικονομική κατάσταση. Όπως είπε, το σπίτι στο οποίο ζουν είναι αποκλειστικά στο όνομά του, διαθέτει επενδύσεις και αποταμιεύσεις για τη συνταξιοδότησή του, ενώ έχει στην κατοχή του και ένα ακόμη ακίνητο χωρίς δάνειο ή άλλη οφειλή.

Όπως ανέφερε, αρκετοί δικηγόροι τού έχουν πει ότι τα περιουσιακά του στοιχεία θα πρέπει να παραμείνουν προστατευμένα. Για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με περίπλοκες οικονομικές αποφάσεις χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους έναν ειδικό όπως ο Ramsey, η επαγγελματική οικονομική συμβουλή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Η διαδικασία αντιστοίχισης μέσω ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου πέντε λεπτά και συνδέει τους χρήστες με ελεγμένους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν σε θέματα όπως ο οικογενειακός προϋπολογισμός, η φορολογία, ο σχεδιασμός κληρονομιάς και άλλα οικονομικά ζητήματα. Αφού επιλεγεί ο κατάλληλος σύμβουλος, οι υπηρεσίες του μπορούν να κλειστούν άμεσα.

Ο Ramsey προειδοποιεί: «Μην καταθέσετε ακόμη αίτηση πτώχευσης»

Παρότι δικηγόροι που ειδικεύονται σε υποθέσεις πτώχευσης έχουν συμβουλεύσει τη σύζυγο του Robert να καταθέσει αίτηση για Chapter 7, ο Ramsey της συνέστησε να περιμένει και να δει πρώτα τι θα συμβεί μετά την πώληση των ακινήτων.

«Η κατάθεση αίτησης σήμερα είναι πρόωρη», δήλωσε.

Ο Ramsey εκτιμά ότι ο δανειστής ενδέχεται τελικά να κρίνει πως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να στραφεί εναντίον των τριών αδελφών. Εάν, μετά την πώληση των ακινήτων, ζητηθεί από τη σύζυγο του Robert να καλύψει το ποσό που θα παραμείνει απλήρωτο, ο Ramsey εκτίμησε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να προτείνει έναν συμβιβασμό, για παράδειγμα καταβάλλοντας 20.000 δολάρια, αντί να προσφύγει άμεσα στη λύση της πτώχευσης. Από την πλευρά της τράπεζας, ο Ramsey εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει αρκετά ξεκάθαρη μόλις εξετάσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Ο πατέρας είναι απατεώνας, πέταξε τα παιδιά του μπροστά στις ράγες και τώρα έρχεται το τρένο», είπε χαρακτηριστικά ο Ramsey. «Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι περίεργα».

Πηγή: finance.yahoo.com