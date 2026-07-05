Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα της διαχείρισης κόκκινων δανείων και της προστασίας πρώτης κατοικίας.

Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει το πρόβλημα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών φέρνει στο φως ρεπορτάζ, με έναν άνδρα να βλέπει το αρχικό του δάνειο ύψους περίπου 50.000 ευρώ να έχει φτάσει πλέον τα 150.000 ευρώ, ενώ κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δανειολήπτης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή οικονομική πίεση, καθώς το χρέος του έχει τριπλασιαστεί λόγω συσσωρευμένων οφειλών, τόκων και καθυστερήσεων στην αποπληρωμή.

Όπως περιγράφεται, η αδυναμία εξυπηρέτησης του δανείου οδήγησε σε συνεχή αύξηση του υπολοίπου, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να μην μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, όπου αρκετοί δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικά δάνεια την προηγούμενη δεκαετία βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με πολλαπλάσια χρέη, λόγω καθυστερήσεων, αναδιαρθρώσεων και επιβαρύνσεων.

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