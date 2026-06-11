Το δάνειο 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη.

Νέα σύγκρουση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και τον Κώστα Μπακογιάννη ξέσπασε στον δήμο Αθηναίων, με φόντο τον δανεισμό 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «σε τροχιά μνημονίων ο Δήμος Αθηναίων, ο λογαριασμός στους δημότες».

Ο Χάρης Δούκας, από την άλλη, κάνει λόγο για ιστορική απόφαση και καλεί τον Κώστα Μπακογιάννη να απολογηθεί στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων.

Μπακογιάννης: Δάνειο πολιτικής επιβίωσης, ο λογαριασμός στους δημότες

Η σύναψη του δανείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην δημάρχου Αθηναίων «με πρόσχημα», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «το θηριώδες δάνειο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο του σημερινού ανεξόφλητου χρέους του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ», ενώ τονίζεται ότι «με μία μόνο απόφαση, ο συνολικός δανεισμός της πόλης υπερδιπλασιάζεται και δημιουργείται μια νέα οικονομική υποχρέωση την οποία επωμίζονται οι Αθηναίοι μέχρι το 2046».

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«Ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε μια τροχιά μνημονίων», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης στη σχετική συζήτηση που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

Κατά τον ίδιο, «οι Αθηναίοι θα κληθούν να καλύψουν το κόστος, είτε με αυξήσεις δημοτικών τελών, είτε με λιγότερες υπηρεσίες, είτε με νέο δανεισμό. Δεν υπάρχει τέταρτη επιλογή».

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» θυμίζει, επίσης, ότι «η προηγούμενη δημοτική αρχή επένδυσε, χωρίς δανεισμό, περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ στις σχολικές υποδομές της Αθήνας, παραδίδοντας ώριμα έργα, ενεργές εργολαβίες και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων που διατηρεί αναξιοποίητα μέσα στα ταμεία του ο δήμος».

«Αντί να εξηγήσει γιατί οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, ζητά από την Αθήνα να αναλάβει νέο δανεισμό μεγαλύτερο από το σημερινό της χρέος. Η σημερινή διοίκηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολείων για να δικαιολογήσει έναν υπερδανεισμό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Όταν διαθέτεις ήδη ευρωπαϊκούς πόρους, όταν έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και όταν δεν έχεις εξηγήσει γιατί δεν τα αξιοποίησες, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία διοίκησης. Και όταν η αδυναμία διοίκησης μετατρέπεται σε νέο χρέος για την πόλη, τότε δεν μιλάμε για ένα δάνειο ανάπτυξης. Μιλάμε για ένα δάνειο πολιτικής επιβίωσης», πρόσθεσε στην εισήγησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Το ερώτημα είναι σαφές και πιεστικό: τα 75 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται πραγματικά για τα σχολεία ή αντλούνται για να καλύψουν την ανικανότητα, τη διοικητική ανεπάρκεια και τις αστείρευτες πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Δούκα; Και γιατί να πληρώσουν τον λογαριασμό οι δημότες της Αθήνας;» τόνισε ακόμα ο κ. Μπακογιάννης.

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Δούκας: Παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση τα σχολεία

«Ιστορική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας, που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.

Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα», ανέφερε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε:

«Για την ιστορία: την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας "Αθήνα Τώρα" και η "Ανοιχτή Πόλη". Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».

{https://x.com/h_doukas/status/2065000841342312933}