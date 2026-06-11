Στα Λιπάσματα Δραπετσώνας σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Θέμα χρόνου η ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης συνήθιζε να λέει για την κάλπη πως είναι γκαστρωμένη και πως δεν ξέρεις τι θα βγάλει.

Κάπως έτσι είναι για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις, καθώς ουδείς γνωρίζει τι θα βγάλει το επόμενο κύμα ερευνών, που είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για την Χαριλάου Τρικούπη. Τόσο επί της ουσίας όσο και για την ψυχολογία των στελεχών του κόμματος, η οποία είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι η ψυχοσύνθεση των βουλευτών και των κομματικών παραγόντων του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αντέξει το γεγονός ότι το κόμμα είναι τρίτο ή ακόμα και τέταρτο σε κάποιες δημοσκοπήσεις.

Σε αυτό το κλίμα ήρθε να "δέσει" και η απειλή του Νίκου Ανδρουλάκη περί διαγραφών, η οποία δεν ήχησε καθόλου καλά στο στελεχικό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ, έστω και αν όλοι αντιλήφθηκαν πως ήταν μια φωτογραφική απειλή για τον Χάρη Δούκα, ο οποίος, η αλήθεια είναι, έχει μείνει χωρίς συμμάχους στο κόμμα του. Ο δήμαρχος Αθηναίων είναι στα "ραντάρ" της Χαριλάου Τρικούπη και οποιαδήποτε απόκλισή του από την κεντρική γραμμή μπορεί να ενεργοποιήσει κατασταλτικά μέτρα. Έστω και αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να στείλει απευθείας τον δήμαρχο Αθηναίων στην... Αμαλίας και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρεύμα που καταγράφει η ΕΛΑΣ. Από την άλλη, η μεγάλη ανησυχία του κ. Ανδρουλάκη είναι μήπως παραμονές των εκλογών δημιουργηθεί ένα ρήγμα εντός του κόμματος, το οποίο θα οφείλεται σε μετακινήσεις όχι μόνο ψηφοφόρων αλλά και στελεχών προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο οποίο θα πρωτοστατεί ο δήμαρχος Αθηναίων. Κοινώς μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζει ως μεγάλη απειλή τον Αλέξη Τσίπρα. Ιδίως για την Αττική που το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη τρύπα και προσπαθεί να κλείσει την απόσταση που το χωρίζει όχι μόνο από την ΕΛΑΣ αλλά ακόμα και από το ΚΚΕ, ιδίως στις πιο λαϊκές συνοικίες.

Κάπως έτσι ο κ. Ανδρουλάκης θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα στην Δραπετσώνα για να συνομιλήσει σε εκδήλωση με νέους ανθρώπους στον συμβολικό χώρο των Λιπασμάτων. Η Β' Πειραιά αποτελεί άλλωστε από τις πιο αδύναμες περιοχές για το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα που κυκλοφορεί μεταξύ σοβαρού και αστείου στην Χαριλάου Τρικούπη είναι αν θα δώσει το παρών η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, η οποία διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Παρά τις πιθανές αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν, ο κ. Ανδρουλάκης έχει λάβει τις αποφάσεις του και είναι θέμα χρόνου η βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εδώ και καιρό διαρρήξει τις σχέσεις της με την Κουμουνδούρου, να ακολουθήσει το δρομολόγιο προς την Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα των μεταγραφών, καθώς το κόκκινο που έχει ανάψει η Αμαλίας για ουκ ολίγα στελέχη της ευρύτερης αριστεράς, μπορεί να λειτουργήσει ως πράσινο για την Χαριλάου Τρικούπη και ευκαιρία για νέο κύκλο διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και για πρόσωπα που έως πριν λίγο καιρό αποτελούσαν κόκκινο πανί για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης...