Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Παρέμβαση για τις μεγάλες φωτιές που μαίνονται στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το ΚΚΕ, ασκώντας κριτική για την κατάσταση της πυροπροστασίας και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι τα συνεχιζόμενα πύρινα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύουν –όπως αναφέρει– την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης πυρκαγιών, με ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Δασικής Υπηρεσίας σε προσωπικό και μέσα, καθώς και με ειδικά μέτρα προστασίας για περιαστικές ζώνες και περιοχές όπου συνυπάρχουν κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η ύπαρξη εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών κοντά στον αστικό ιστό, σε συνδυασμό με ελλείψεις στην πυροπροστασία, επιτείνει τους κινδύνους για τον πληθυσμό, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονων πυρκαγιών και καπνού που επηρεάζει ολόκληρες περιοχές της πόλης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους και τη συνδρομή εθελοντών που συμμετείχαν στη μάχη με τις φλόγες, παρά τις –όπως σημειώνει– ελλείψεις σε εξοπλισμό και υποδομές.

Αναλυτικά:

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«Η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά,καθώς και τα πολλά μέτωπα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την κρισιμότητα των προειδοποιήσεων και προτάσεων του ΚΚΕ για την ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης, ενίσχυσης της Πυροσβεστικής και της Δασικής Υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γειτνίασης βιομηχανίας και κατοικίας.

Το πέπλο τοξικού καπνού δημιουργεί μια αποπνικτική κατάσταση σε μια πόλη με πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους και αναδεικνύει με τραγικό τρόπο τους κινδύνους που εγκυμονεί η απουσία ολοκληρωμένης πυροπροστασίας εγκαταστάσεων με εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται δίπλα στον αστικό ιστό.

Η «κοστολογημένη» πολιτική της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης ξεγυμνώνεται πλήρως.

Στη χθεσινή δύσκολη νύχτα κατάσβεσης,όπου κλιμάκιο του ΚΚΕ ήταν από την πρώτη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές έδωσαν με αυτοθυσία και ηρωισμό τη μάχη, παρά τις δεδομένες ελλείψεις σε εξοπλισμό και μέσα.

Τώρα απαιτείται η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού και των αρμόδιων για την πλήρη κατάσβεση, στήριξη του πληθυσμού, άμεση αποκατάσταση δικτύων.

Εκφράζουμε τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση των πυροσβεστών που νοσηλεύονται».