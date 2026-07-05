Αναλυτικά όσα τόνισε σε συντέντεξή του.

Στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» και στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για το ζήτημα των καταλήψεων και τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «ό,τι καταλαμβάνει χώρο ο οποίος είναι δημόσιος, είναι προφανώς παράνομο και πρέπει να σταματήσει. Εδώ είχαμε μια στοχευμένη δολοφονική επίθεση. Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει μια κατάσταση, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά οφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει: να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν. Η ευθύνη να πιαστούν είναι της κυβέρνησης. Κυβερνά επτά χρόνια, δεν παρέλαβε χθες μια χώρα όπου μπορεί να υπάρχουν θύλακες. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα όλα μαζί έχουν υποχρέωση, και το κάνουν, να υψώνουν ένα τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης».

Διευκρινίζοντας τι εννοεί με τον όρο «εργαλειοποίηση», ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «όταν ακούω τον κ. Κυρανάκη να βγαίνει και να λέει με αυτές τις δηλώσεις, διχαστικές και εμφυλιοπολεμικές, ότι φταίνε κάποιοι, είναι και ανιστόρητος, διότι δεν ξέρει ότι ο ΕΛΑΣ μαζί με τον ΕΔΕΣ ανατίναξαν τον Γοργοπόταμο, ότι έχει αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση ως πατριωτική αντίσταση το '82. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία ήταν απούσα τότε στη Βουλή. Εργαλειοποιεί για να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο, ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Αυτά πάνε να μας γυρίσουν στον εμφύλιο, στον εθνικό διχασμό και στην περίοδο λίγο πριν τη χούντα. Είναι Ακροδεξιά αυτή η ρητορική».

Κατόπιν ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «το πραγματικό δίλημμα που έχει να απαντήσει η κοινωνία είναι: με τους πολλούς και αγνοημένους και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, που εκπροσωπούνται από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ή με τους λίγους και ευνοημένους μιας ελίτ που εκπροσωπεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία . Έχουμε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να υπεραποδίδουν, από αυτό κερδίζει το κράτος και τα καρτέλ που είναι η ελίτ της χώρας».

Σχετικά με την αγοραστική δύναμη και την πορεία των συντάξεων, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «η Ελλάδα από πέμπτη από το τέλος έγινε τελευταία στην αγοραστική δύναμη, και αυτό έγινε επί των ημερών σας. Ενώ δημοσιονομικά ή στο πεδίο της ανάπτυξης τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από ό,τι στα μνημόνια -θα ήταν αδιανόητο να ήταν χειρότερα- η αγοραστική δύναμη και οι ανισότητες είναι οι μεγαλύτερες. Στο PowerPoint που έβγαλε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη Κυριακή, μόνος του γράφει: 20% αυξήθηκε ο πληθωρισμός, 16% οι συντάξεις. Άρα μειώθηκαν οι συντάξεις».

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Αναφορικά με τις συντάξεις χηρείας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η εγκύκλιος Τσακλόγλου που εφάρμοσε τον νόμο Κατρούγκαλου, βγήκε επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο δικαστήριο όπου προσέφυγαν οι χήρες, για να μην είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη αλλά δύο, ποιος έστειλε δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Νομικού Συμβουλίου; Κάποιος άλλος ή η κυβέρνηση; Δείτε ποιο κόμμα έχει ζητήσει ακριβώς αυτά τα τρία πράγματα, και μάλιστα με αναδρομικότητα».

Αναφορικά με την εικόνα των δημοσκοπήσεων και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «πρόκειται απλά για το θέμα της αυξημένης ορατότητας. Δείτε τις τελευταίες δύο εβδομάδες: ποιος βάζει θέματα; Δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει θέματα. Θεωρούμε ότι η αξιοπιστία και το πολιτικό σχέδιο επιβραβεύονται. Είχαμε μια προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη, διότι είχαμε δύο νέα κόμματα. Ήδη το ένα πέφτει πολύ χαμηλά. Επισημαίναμε εδώ και εννέα μήνες, πριν ιδρυθούν τα κόμματα, για τη δυνητική επιρροή γιατί μετρούσαμε εννέα μήνες δυνητική επιρροή και φτάσαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλίμα, ενώ σήμερα αποδεικνύεται από την δημοσκόπηση της Metron ότι το ΠΑΣΟΚ, έχει τη μεγαλύτερη εκλογική επιρροή, 32% το ΠΑΣΟΚ, 30% τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς προσδιόρισε τον στόχο του κόμματος, τονίζοντας ότι «ο δικός μας στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Δύο σενάρια έχουμε: ή Νέα Δημοκρατία με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες, ή ΠΑΣΟΚ με μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν, έχουν πάρα πολλές επιλογές. Αν θέλουν να υπάρξει αύριο πραγματική κυβερνητική αλλαγή, η οποία θα έχει πατριωτική πολιτική, η επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, αναφορικά με τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και προστασίας πρώτης κατοικίας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «ακούω τον ιδεολογικό καθοδηγητή της ΕΛ.Α.Σ. κ. Σιακαντάρη να λέει να μην προχωράμε σε "μονομερείς ενέργειες" όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, ενώ είναι απόφαση της Ευρώπης και ενώ διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν έχω ακούσει επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. που να τον διαψεύδει. Χρειάζεται μια πολιτική που να απαντά στις ανισότητες. Εμείς λέμε καθαρά: επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. δεν λεεί το ίδιο : μιλά για φορέα διαχείρισης ακινήτων και δανείων. Ένας τέτοιος φορέας είναι όπως ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που διαφημίζει ο κ. Πιερρακάκης, δεν λέει πουθενά επαναφορά δικαστικής προστασίας».