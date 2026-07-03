Τα εν λόγω βίντεο αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζεται από την Αντιτρομοκρατική και τη ΔΑΟΕ.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης καταγράφει τη στιγμή που ο ένας από τους δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο μηχανισμό.

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΪ, διακρίνεται ένα άτομο, με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα και καλυμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του να πλησιάζει την είσοδο με μία μαύρη σακούλα στα χέρια του. Αφού αφήνει τον μηχανισμό στην είσοδο, απομακρύνεται τρέχοντας και εξαφανίζεται στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου.

Άλλο βίντεο καταγράφει τη στιγμή που πυροδοτείται ο μηχανισμός. Η έκρηξη συμβαίνει 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα, γεγονός που επιτρέπει στα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να διαπιστώσουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί βραδύκαυστη ύλη, για την ασφάλεια του δράστη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djp4l3xv5ow1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα δύο βίντεο ντοκουμέντα της επίθεσης αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζεται.