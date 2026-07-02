Με κεντρικό μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε» πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί έξω από το νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με αφορμή τις δολοφονικές εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε» πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες της επίθεσης αλλά και για να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην τρομοκρατία. Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση είχε πραγματοποιήσει η Νέα Δημοκρατία.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) σημειώθηκαν με διαφορά ελάχιστων λεπτών τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ. Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ η ίδια, ο πατέρας της και ένας ακόμη ένοικος νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Στη συγκέντρωση δίνουν το παρών στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΝΕΔ αλλά και απλός κόσμος.

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