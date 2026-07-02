«Δεν είχαμε δεχθεί προηγουμένως απειλές. Η Αντιτρομοκρατική είναι κοντά σε απαντήσεις», είπε για την επίθεση στο σπίτι του ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Για επίθεση που στρέφεται κατά της ίδιας της Δημοκρατίας έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στις κατοικίες τριών στελεχών του κόμματος.

Ο κ. Ιωακείμοβιτς ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα. «Δυστυχώς είχαμε μια δυσάρεστη έκβαση: κατέληξε η μητέρα της φίλης μας της Αφροδίτης Νέστορα», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις, υποστήριξε πως «η χθεσινή εγκληματική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια και των τριών στελεχών δεν είναι χτύπημα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, είναι χτύπημα εναντίον της ίδιας της Δημοκρατίας. Και στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία».

«Δεν έχω ιδέα πού μπορεί να αποδίδεται η επίθεση... Απ' ό,τι με έχουν ενημερώσει και από την Αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες, ψάχνουν. Και νομίζω ότι είναι κοντά σε απαντήσεις», είπε.

«Δεν είχαμε δεχθεί απειλές»

Παράλληλα, επισήμανε ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα άλλα δύο στελέχη είχαν δεχθεί απειλές πριν από την επίθεση, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι το καλοκαίρι του 2023 είχαν γίνει αντίστοιχες επιθέσεις με μπογιές τόσο στο δικό του σπίτι όσο και στην κατοικία του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

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«Άλλο οι μπογιές και άλλο τα γκαζάκια. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια, σημαίνει ότι έχει ένα σκοπό άσχημο, δηλαδή να σκοτώσει στο τέλος. Αν εκείνη την ώρα περνούσε κάποιος, τι θα γινόταν;», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι στοιχείο της Δημοκρατίας, όχι όμως η βία.

«Η πολιτική διαφωνία, ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της Δημοκρατίας μας. Οι πράξεις όμως εκφοβισμού, οι πράξεις βίας, οι πράξεις τρομοκρατίας, θα έλεγα εγώ, δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή», ανέφερε.

«Τι φταίνε τα μικρά παιδιά;»

Τέλος, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι δράστες θα εντοπιστούν, ενώ περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βίωσε η οικογένειά του.

«Νομίζω και από τις δηλώσεις που είπε ο πρωθυπουργός, θα τους βρούμε. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε εκεί που αξίζουν, στη Δικαιοσύνη», είπε και πρόσθεσε:

«Σκεφτείτε όμως, γύρω στις 4:15 με 4:30, να ακούς έναν δυνατό κρότο, να βγαίνεις στο μπαλκόνι και να βλέπεις καπνό, έχοντας τρία παιδιά μέσα στο σπίτι. Ελάτε στον πολιτικό μου χώρο, ελάτε προσωπικά σε μένα. Τι φταίνε οι οικογένειες; Τι φταίνε τα μικρά παιδιά να τρομοκρατούνται εκείνη την ώρα;»

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