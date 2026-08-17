Αναζητούνται παντού εμπρηστές, αποσιωπούνται ο ρόλος των χωματερών και η μη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, αποθεώνεται ο ρόλος του 112, άκρα του τάφου σιωπή για τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ!

Δεν εξοργίζει μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έτος θεατές και φέτος με τις καμένες εκτάσεις, αλλά και το γεγονός ότι η κυβέρνηση πραγματοποιεί άθλια επικοινωνιακή στρατηγική για να αποφύγει τις ευθύνες και να υποβαθμίσει την καταστροφή που και αυτό το καλοκαίρι βλέπουμε στον δασικό μας πλούτο! Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έφτασε στο σημείο να ...«πανηγυρίζει» για τα καμένα της Χαλκιδικής χρησιμοποιώντας μια μπακαλίστικη αριθμητική και κάνοντας συγκρίσεις με την περίοδο Καραμανλή το ...2006, ενώ κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι ακυρώνει το έργο των πυροσβεστών! Απίστευτα και προκλητικά πράγματα για μια χώρα που βλέπει τα δάση της να μειώνονται όλο και πιο πολύ και ανθρώπους να χάνουν το βιός τους. Παράλληλα δείχνει μια κυβέρνηση που δεν έχει καμία διαχειριστική ικανότητα πλέον και προσπαθεί να ζήσει με τα παραμύθια και την ψεύτικη εικόνα που δημιουργεί, χωρίς να έχει να προσφέρει παρά ελάχιστα στη χώρα.

-Είναι εντυπωσιακό πως την ώρα που οι πυροσβέστες και όσοι τους συνέδραμαν έδιναν τη μάχη με τη φωτιά στην Σαλαμίνα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Μαξίμου απέστειλε σε δημοσιογράφους μηνύματα για την ύπαρξη εμπρηστών, προκειμένου προφανώς να σταματήσει η συζήτηση που είχε ήδη ξεκινήσει για το ρόλο -και εδώ μετά την Πάρο- των παράνομων χωματερών. Αλήθεια έχει κάποια ευθύνη η κυβέρνηση για την ύπαρξη των χωματερών ή όχι; Τι λέει ο λαλίστατος κ. Σκέρτσος;

-Έχει ευθύνη η κυβέρνηση για την μη υπογειοποίηση μεγαλύτερου μέρους του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, από τα καλώδια του οποίου ξεκίνησαν σύμφωνα με το Προανακριτικό της Πυροσβεστικής έχει την ευθύνη ίσως και για το 80% των καμένων το φετινό καλοκαίρι; Έχει λάβει κάποια πρωτοβουλία για να επιταχυνθεί η υπογειοποίηση ή να γίνεται πιο επιλεγμένος καθορισμός δίπλα στα επίγεια δίκτυα;

-Οι καταγγελίες για έλλειψη αντιπυρικών ζωνών στα δάση πώς απαντώνται; Όπως και για τα ακαθάριστα οικόπεδα, που τόσο επικοινωνιακό θόρυβο έκανε δυο καλοκαίρια το Μαξίμου;

Τα ερωτήματα του Μανώλη Πλειώνη

Ο υπογράφων δεν θα επεκταθεί στις ελλείψεις της Πυροσβεστικής και σε άλλα ερωτήματα που δυσκολεύουν τις ήδη δύσκολες συνθήκες πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Ούτε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το 112 ως πανάκεια -και αφού "εστάλη 112" η πολιτεία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη για τα καμένα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Θα περιοριστεί σε ορισμένα ερωτήματα που θέτει με άρθρο του (ΕΔΩ) στο Dnews ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών Μιχάλης Πλειώνης, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει:

Γιατί οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 329% μεταξύ των δύο εξαετιών;

Γιατί η επιδείνωση ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας, ενώ η Πορτογαλία πέτυχε μείωση;

Γιατί το 2026, μέχρι τις 12 Αυγούστου, παρά τις σημαντικά ευνοϊκότερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες (κάτω του μέσου όρου εικοσαετίας), κάηκε στην Ελλάδα μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής της έκτασης από ό,τι στη Γαλλία, που βίωσε τις δυσμενέστερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες της τελευταίας 20ετίας;

Ποια συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης εφαρμόστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, ιδιαίτερα στις μικτές ζώνες δάσους-κατοικίας, με ποια χρηματοδότηση και με ποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα;

Πώς συμβιβάζεται ο ισχυρισμός περί «σύγχρονου μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας» με την αποτυχία της κυβέρνησης να μετατρέψει εγκαίρως διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες – σε νέα αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη, Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων και αναβαθμισμένα Canadair; Και ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τις επιχορηγήσεις που χάθηκαν ή ανακατευθύνθηκαν, τα έργα που έμειναν στα χαρτιά και το πρόσθετο κόστος που μεταφέρθηκε στον φορολογούμενο μέσω του δανεισμού;

Δυο ακόμα στοιχεία από το άρθρο του Μιχάλη Πλειώνη:

- Τι ποσοστό της συνολικής έκτασης κάθε χώρας κάηκε το 2026 έως τις 12 Αυγούστου (στοιχεία EFFIS);

● Στην Ισπανία κάηκε το 0,56% της συνολικής της έκτασης.

● Στη Γαλλία κάηκε το 0,17%.

● Στην Ιταλία κάηκε το 0,27%.

● Στην Πορτογαλία το 0,56%.

● Στην Ελλάδα κάηκε το 0,23%.

Η αναγωγή των καμένων εκτάσεων στο μέγεθος κάθε χώρας ανατρέπει, επομένως, την εικόνα που επιχείρησε να παρουσιάσει ο υπουργός. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό της καμένης έκτασης της Γαλλίας είναι μικρότερο και της Ιταλίας ανάλογο με αυτό της Ελλάδας.

Ποιες ήταν, όμως, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψαν αυτά τα αποτελέσματα;

- Τι δείχνει ο σωρευτικός δείκτης Severity Rating του EFFIS για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, με ημερομηνία αναφοράς τη 12η Αυγούστου;

● Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή της τελευταίας εικοσαετίας, περίπου 170 % πάνω από τον μέσο όρο εικοσαετίας.

● Στην Ισπανία καταγράφηκε η 2η υψηλότερη τιμή της εικοσαετίας, περίπου 31% πάνω από τον μέσο όρο.

● Στην Ιταλία καταγράφηκε η 2η υψηλότερη τιμή της εικοσαετίας, περίπου 36% πάνω από τον μέσο όρο.

● Στην Πορτογαλία καταγράφηκε η 4η υψηλότερη τιμή της εικοσαετίας, περίπου 23% πάνω από τον μέσο όρο.

● Στην Ελλάδα η τιμή ήταν περίπου 10% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της εικοσαετίας».

Και συμπεραίνει ο Μ. Πλειώνης: «Τα δεδομένα του EFFIS είναι αποκαλυπτικά – αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που παρουσίασε ο κ. Σκέρτσος. Στην Ελλάδα επικράτησαν σημαντικά ευνοϊκότερες σωρευτικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες από ό,τι στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες της σύγκρισης. Παρ’ όλα αυτά, έως τις 12 Αυγούστου είχε καεί το 0,23% της συνολικής έκτασης της χώρας: ποσοστό μεγαλύτερο από το 0,17% της Γαλλίας και παραπλήσιο με το 0,27% της Ιταλίας, παρότι οι δύο αυτές χώρες αντιμετώπισαν ορισμένες από τις δυσμενέστερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες της τελευταίας εικοσαετίας. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη σοβαρών ανεπαρκειών στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και απαιτεί τεκμηριωμένες απαντήσεις».