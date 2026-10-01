Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-26 12:00 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.