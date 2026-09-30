Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, αναμένεται φθινοπωρικό σκηνικό με βροχές.

Μας έρχονται αρκετά ψυχρές μάζες γι'αυτο και και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτός ο τύπος ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας φαίνεται οτι θα μας συνοδεύει μέχρι και τις αρχές της επόμενηες εβδομάδας , οπότε και αναμένουμε κατάρρευση αυτού του ατμοσφαιρικού βουνού.

Η χώρα σήμερα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά έχουμε τμήματα της επικράτειας που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά όπως επίσης και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια, όπου θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές και θα δούμε βροχές και καταιγίδες.

Στον αντίποδα λίγο πιο βορειοδυτικά θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και σαφώς μικρότερες πιθανότητες για την εμφάνιση κάποιων φαινομένων.

Θα αντιμετωπίσουμε καιρικές συνθήκες που μας έρχονται κοντά στον Νοέμβριο. Προς τα ανατολικά και νότια θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές σήμερα, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες γύρω από την Εύβοια. Ενδέχεται να συναντήσουμε καταιγίδες και προς την περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη και η Εύβοια, τα επόμενα 24ωρα θα δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο βροχής. Λίγο πιο δυτικά η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με τις συννεφιές.

Οι ενισχυμένοι βοριάδες θα είναι το σημαντικότερο σημείο του καιρού αυτές τις ημέρες. θα φθάνουμε σήμερα σε εντάσεις τα 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Είμαστε στα όρια του απαγορευτικού για το Αιγαίο. Στον αντίποδα οι άνεμοι στο Ιόνιο δεν θα προβληματίζουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί έχουμε ψύχρα και μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία καθώς προσεγγίζουμε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Πιο υψηλές οι τιμές στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με βροχές και ανέμους δεν θα ξεπερνάει η θερμοκρασία τους 18 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι πιθανόν να είναι πιο χαμηλή σε σχέση με αυτή που καταγράφουν τα θερμόμετρα γι'αυτό και τις επόμενες ημέρες χρειάζεται καλύτερο ντύσιμο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα, θα συναντήσουμε βροχές κατά περιόδους, με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Δυνατοί βοριάδες - μεγάλη προσοχή και στην οδήγηση προς την Αττική Οδό - ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η Θεσσαλονίκη είναι εκτός από τον καιρό του βοριά. Θα έχουμε κάποιες συννεφιές και από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιακή ακτινοβολία. Οι άνεμοι 3 πόδια της Χαλκιδικής θα πνέουν με εντάσεις. Ο υδράργυρος κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Δεν αλλάζει στην ουσία το καιρικό μοτίβο για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Κυριακή - Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας. Η χώρα θα παραμείνει χωρισμένη σε δύο τμήματα. Από το ύψος περίπου της Μαγνησίας και πιο νότια, θα έχουμε βροχοπτώσεις. Η Κρήτη και η Εύβοια θα δεχθούν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής τις επόμενες ημέρες.

Και την Παρασκευή δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο, πάλι στα ανατολικά και νότια αναμένονται βροχοπτώσεις, πιο έντονες γύρω από την Κρήτη και την Εύβοια.

Ανοιχτός ο καιρός στα δυτικά - 25 βαθμοί Κελσίου αλλά και πάλι πιο έντονο το κρύο και η ψύχρα για πιο ψηλά υψόμετρα.

Και το Σαββατοκύριακο θε είναι π;ρόμοιο το καιρικό σκηνικό.

Την άλλη εβδομάδα φαίνεται οτι θα αλλάξει η ροή και θα κατέβει μία πολική αέρια μάζα η οποία θα δώσει πιο φθινοπωρινές συνθήκες με πιο πολλές βροχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsd8cqvahuh?integrationId=40599y14juihe6ly}