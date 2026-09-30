Σημαντική επίδείνωση του καιρού σήμερα. Βροχές και στην Αττική βλέπει ο Τάσος Αρνιακός.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα έχει ως συνέπεια περισσότερες βροχές και την πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action4 24, Τάσο Αρνιακό.

Σήμερα, οι βοριάδες θα φθάσουν τα 7- 8 μποφόρ και περιμένουμε βροχές στα ανατολικά προσήνεμα. Έχουμε βροχές στην ανατολική Στερεά, ανατολική Εύβοια, ασνατολική Θεσσαλία, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Τα φαινόμενα, θα είναι έντονα ιδαίτερα στην Εύβοια και στην Κρήτη. Τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο η Κρήτη θα δεχθεί πολλά ύψης βροχής που μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και τοπικά ριπές ακόμα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση, δεν πρόκειται να ξεπεράσει στη βόρεια Ελλάδα τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 24-25, και στα νησιά 24-25.

Στην Αττική, περιμένουμε συννεφιά και σιγά σιγά θα δούμε τοπικές βροχές και πιθανή καταιγίδα στα βουνά. Οι βοριάδες θα είναι 6 με 7, ενώ θα γίνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.Η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι και μετά (12 - 1 ώρα το μεσημέρι) περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που θα κρατήσουν μέχρι το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, στην ορεινή ζώνη και στη Χαλκιδική, οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

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