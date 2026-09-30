Η μετάβαση από το ChromeOS στο Googlebook OS δεν αναμένεται να γίνει απότομα.

Νέα δεδομένα δημιουργεί η Google για τα Chromebook, καθώς η εταιρεία προετοιμάζει σταδιακά τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα Googlebook OS. Η αλλαγή αφορά ιδιαίτερα σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, όπου τα Chromebook χρησιμοποιούνται ευρέως και η διαχείριση των συσκευών γίνεται κεντρικά από διαχειριστές IT.

Η Google ενημέρωσε τους διαχειριστές ότι οι ενημερώσεις του ChromeOS αναμένεται να σταματήσουν σταδιακά στα μέσα του 2034. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είχε ήδη εμφανιστεί σε δικαστικά έγγραφα, ωστόσο πλέον επιβεβαιώνεται επίσημα από την ίδια την εταιρεία.

Ποια Chromebook θα μπορούν να περάσουν στο Googlebook OS

Σε έγγραφο που απευθύνεται σε διαχειριστές IT στον χώρο της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, η Google αναφέρει ότι αρκετές από τις νεότερες συσκευές Chromebook θα μπορούν να μεταβούν στο Googlebook OS.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινίσει ποια ακριβώς μοντέλα θα είναι συμβατά, ούτε έχει παρουσιάσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία της αναβάθμισης.

Τα Chromebook διαθέτουν κύκλο υποστήριξης διάρκειας 10 ετών. Για συσκευές των οποίων η περίοδος υποστήριξης εκτείνεται πέρα από το 2034, η Google αναφέρει ότι θα υποστηρίξει τη μετάβαση στο Googlebook OS, με αρκετές συσκευές να αναμένεται να προσφέρουν άμεση δυνατότητα μετεγκατάστασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεκαετής υποστήριξη και για τα Googlebooks

Η νέα πλατφόρμα δεν εγκαταλείπει το μοντέλο της μακροχρόνιας υποστήριξης. Τα Googlebooks θα διαθέτουν επίσης 10ετή περίοδο ενημερώσεων και αναβαθμίσεων ασφαλείας.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διαφοροποίηση. O υπολογισμός της δεκαετούς περιόδου θα ξεκινά από την κυκλοφορία της CPU που βρίσκεται στη συσκευή.

Αυτό σημαίνει ότι η Google επιχειρεί να διατηρήσει ένα αντίστοιχο επίπεδο μακροχρόνιας υποστήριξης, ιδιαίτερα σημαντικό για σχολεία και επιχειρήσεις που δεν αντικαθιστούν συχνά τον εξοπλισμό τους.

Οι διαχειριστές IT θα χρειαστούν νέες άδειες

Ένα ακόμη ζήτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά τις άδειες χρήσης. Οι υφιστάμενες άδειες Chrome Education και Chrome Enterprise δεν θα μεταφέρονται αυτόματα στο Googlebook OS.

Οι διαχειριστές που θα αναβαθμίσουν Chromebook στο νέο λειτουργικό ή θα προμηθευτούν καινούργιες συσκευές Googlebook θα χρειαστούν νέες άδειες. Η Google, πάντως, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τους όρους και το κόστος αυτών των αδειών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το έγγραφο υποστήριξης, τα εργαλεία διαχείρισης των Googlebooks αναμένεται να είναι διαθέσιμα προς το τέλος του 2027. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η πλήρης υιοθέτηση της νέας πλατφόρμας από επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο.

Περισσότερο Android παρά ChromeOS

Το Googlebook OS φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά από το ChromeOS, με τη νέα πλατφόρμα να παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με το Android.

Παρά την έμφαση στις εφαρμογές Android, η Google υπογραμμίζει ότι δεν εγκαταλείπει το οικοσύστημα του web. Η εταιρεία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει εργαλεία διαχείρισης εφαρμογών ιστού για τους διαχειριστές IT, καθώς και ένα ευρύ σύνολο API για τους προγραμματιστές ιστοσελίδων.

Η πραγματική εικόνα της νέας πλατφόρμας, πάντως, αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρη όταν οι χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις πρώτες συσκευές.

Πότε κυκλοφορούν τα Googlebooks

Τα νέα Googlebooks είναι ήδη διαθέσιμα για προπαραγγελία και η επίσημη κυκλοφορία τους έχει προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου.

Η μετάβαση, ωστόσο, από το ChromeOS στο Googlebook OS δεν αναμένεται να γίνει απότομα. Η Google έχει μπροστά της αρκετά χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου υποστήριξης του ChromeOS, ενώ μένει να αποσαφηνιστούν τα συμβατά μοντέλα, η διαδικασία αναβάθμισης και το νέο καθεστώς αδειών για σχολεία και επιχειρήσεις.