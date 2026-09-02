Ο Τραμπ επικοινώνησε προσωπικά με την Apple και την παρότρυνε να εφαρμόσει την αλλαγή στην πλατφόρμα πλοήγησής της.

Μετά την Google και η Apple μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» στην εφαρμογή Maps, σχεδόν μία εβδομάδα μετά το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή του ονόματος. Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, μαζί με τις Σουπίριορ, Μίσιγκαν, Χιούρον και Έρι.

Η απόφαση για τη μετονομασία της λίμνης συνδέεται με την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Καναδά.

Οι χρήστες του Apple Maps στις ΗΠΑ θα βλέπουν τη λίμνη ως «Lake America», ενώ στον Καναδά θα εξακολουθεί να εμφανίζεται ως «Lake Ontario». Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ο Τραμπ επικοινώνησε προσωπικά με την Apple και την παρότρυνε να εφαρμόσει την αλλαγή στην πλατφόρμα πλοήγησής της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ των οποίων ένα που τον δείχνει να ρίχνει μια πινακίδα με την ονομασία «Lake Ontario» και να την αντικαθιστά με μία που γράφει «Welcome to Lake America».

Στην ίδια τη λίμνη, ωστόσο, ο Καναδάς τοποθέτησε νέα πινακίδα που αναγράφει: «Lake Ontario. Now and Always».

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«Πολύ πριν από τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή η λίμνη ονομαζόταν Λίμνη Οντάριο. Πολύ καιρό μετά την αποχώρηση του προέδρου Τραμπ, θα εξακολουθεί να ονομάζεται Λίμνη Οντάριο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, σύμφωνα με το BBC.

Η Google στο στόχαστρο

Είχε προηγηθεί η Google, η οποία προχώρησε σε αλλαγή του ονόματος το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι υποκύπτει στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει την εξουσία να επιβάλει μετονομασία σε ιδιωτικές εταιρείες, ξένες κυβερνήσεις ή ακόμη και πολιτείες της Αμερικής.

«Το US Geographical Names Information System άλλαξε επίσημα την ονομασία του “Lake Ontario” σε “Lake America” στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η Google σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία εξήγησε ότι οι χρήστες στις ΗΠΑ θα βλέπουν την ονομασία «Lake America», ενώ οι χρήστες στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν «Lake Ontario». Στις υπόλοιπες χώρες θα εμφανίζονται και οι δύο ονομασίες.

Ωστόσο, άλλες υπηρεσίες χαρτών, όπως το MapQuest, αρνήθηκαν να αλλάξουν την ονομασία της λίμνης. Πέρυσι, το MapQuest είχε επίσης αρνηθεί να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Η στάση αυτή έφερε το MapQuest στην πρώτη θέση των δημοφιλέστερων εφαρμογών στο αμερικανικό App Store της Apple, την 1η Σεπτεμβρίου, μπροστά ακόμη και από το ChatGPT, που αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές.

Με πληροφορίες από Euronews.com