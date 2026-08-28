«Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Οπότε μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, αλλάζει «αμέσως» το όνομα της «λίμνης Οντάριο», που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, σε «λίμνη της Αμερικής».

Με την ευκαιρία αυτή, ένας χάρτης είχε τοποθετηθεί στο Οβάλ Γραφείο, στον οποίο αυτή η υδάτινη μάζα, μία από τις Μεγάλες Λίμνες που βρίσκονται σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, ονομάζεται ήδη «λίμνη της Αμερικής» με μεγάλα κόκκινα γράμματα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προστάτης των Μεγάλων Λιμνών», αναφέρει το εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε στη συνέχεια από τον Λευκό Οίκο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λίμνης, καθώς τα βαθύτερα τμήματα βρίσκονται στο αμερικανικό έδαφος».

«Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Οπότε μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο», σχολίασε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως μόλιςσ στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο αμερικανός πρόεδρος διέταξε την αλλαγή του ονόματος του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η τελευταία αυτή επίθεση του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη κατά του Καναδά, τον οποίο κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, κινδυνεύει να ματαιώσει τις ελπίδες που εξέφρασε η Οτάβα την Πέμπτη για μια επανέναρξη των εμπορικών συνομιλιών.

«Οι Καναδοί μας φέρθηκαν πολύ άσχημα. Είναι κακοί άνθρωποι», δήλωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος,

Οι δύο χώρες επιδίδονται επί του παρόντος σε μια ανταλλαγή δασμών.

Πριν υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει επανειλημμένα την αλλαγή ονόματος για τη λίμνη Οντάριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η αμερικανική Πολιτεία. Η απόφασή του δεν συνεπάγεται καμία διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας.

Η απάντηση Κάρνεϊ

Ο καναδός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως η λίμνη Οντάριο θα συνεχίσει να ονομάζεται έτσι «σήμερα και για πάντα».

«Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους», αλλά «οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή η λίμνη ονομάζεται Λίμνη Οντάριο - σήμερα και για πάντα», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

{https://x.com/MarkJCarney/status/2093066041286910329}