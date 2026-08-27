Αποτελούν ένα μικρό αλλά ουσιαστικό κομμάτι της τεχνολογίας του αυτοκινήτου, σχεδιασμένο να προστατεύει την κόλλα, να περιορίζει τις θερμικές παραμορφώσεις του παρμπρίζ.

Μπορεί να τις έχουμε δει εκατοντάδες φορές, όμως οι μικρές μαύρες κουκκίδες στην άκρη του παρμπρίζ δεν αποτελούν ούτε διακοσμητικό στοιχείο ούτε τυχαίο σχέδιο. Έχουν συγκεκριμένο ρόλο και συμβάλλουν στην προστασία και τη σωστή λειτουργία του παρμπρίζ.

Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά το παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου, θα παρατηρήσει μια μαύρη λωρίδα περιμετρικά του γυαλιού, η οποία σε ορισμένα σημεία μετατρέπεται σταδιακά σε μικρές μαύρες κουκκίδες.

Για πολλούς οδηγούς πρόκειται απλώς για ένα χαρακτηριστικό της εμφάνισης του αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα, όμως, το συγκεκριμένο μοτίβο αποτελεί μέρος μιας τεχνικής λύσης που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στην κατασκευή των παρμπρίζ.

Η μαύρη επιφάνεια ονομάζεται frit και αποτελεί ουσιαστικά ένα κεραμικό σμάλτο, το οποίο ενσωματώνεται στο γυαλί κατά τη διαδικασία κατασκευής του. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια απλή βαφή που τοποθετείται στην επιφάνεια του παρμπρίζ.

Προστατεύει την κόλλα από τον ήλιο

Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του frit είναι να προστατεύει την κόλλα που συγκρατεί το παρμπρίζ πάνω στο αμάξωμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

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Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το παρμπρίζ στερεώνεται με ειδικές κόλλες, συνήθως με βάση την πολυουρεθάνη. Η παρατεταμένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει τις ιδιότητες τέτοιων πολυμερών υλικών.

Η μαύρη κεραμική λωρίδα λειτουργεί έτσι σαν ένα προστατευτικό φράγμα ανάμεσα στο ηλιακό φως και την κόλλα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αντοχής της σύνδεσης ανάμεσα στο γυαλί και το αμάξωμα.

Παράλληλα, το frit δημιουργεί μια επιφάνεια κατάλληλη για την καλύτερη πρόσφυση της κόλλας στο γυαλί. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η στεγανοποίηση και η σταθερή τοποθέτηση του παρμπρίζ.

Γιατί οι κουκκίδες δεν σταματούν απότομα;

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι ο τρόπος με τον οποίο η μαύρη λωρίδα μετατρέπεται σταδιακά σε μικρότερες και πιο αραιές κουκκίδες.

Η σχεδίαση αυτή δεν έγινε για αισθητικούς λόγους. Συνδέεται με τη συμπεριφορά του γυαλιού απέναντι στη θερμότητα.

Το μαύρο κεραμικό υλικό απορροφά περισσότερη θερμότητα από το διαφανές γυαλί. Επομένως, μια απότομη μετάβαση από μια πλήρως μαύρη επιφάνεια σε καθαρό γυαλί θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερες διαφορές στη θερμοκρασία και, κατ’ επέκταση, στη θερμική διαστολή των υλικών.

Οι σταδιακά μικρότερες κουκκίδες λειτουργούν ως μια ομαλή ζώνη μετάβασης, περιορίζοντας τις θερμικές διαφορές και συμβάλλοντας στη μείωση οπτικών παραμορφώσεων στο γυαλί.

Με απλά λόγια, οι κουκκίδες κάνουν τη μετάβαση από το μαύρο στο διάφανο πιο ομαλή, προστατεύοντας παράλληλα την οπτική ποιότητα του παρμπρίζ.

Υπάρχει και δεύτερο μοτίβο γύρω από τον καθρέφτη

Το ίδιο μοτίβο μπορεί να παρατηρηθεί και στην περιοχή γύρω από τον εσωτερικό καθρέφτη.

Εκεί οι μαύρες κουκκίδες μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των αντανακλάσεων από το έντονο ηλιακό φως που περνά από το σημείο.

Στα νεότερα αυτοκίνητα, η συγκεκριμένη περιοχή έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς εκεί μπορεί να βρίσκονται κάμερες και αισθητήρες που χρησιμοποιούνται από συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Το παρμπρίζ είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό τζάμι

Η σημασία του frit γίνεται ακόμη πιο κατανοητή αν αναλογιστεί κανείς τον ρόλο που έχει το ίδιο το παρμπρίζ στην ασφάλεια ενός σύγχρονου αυτοκινήτου.

Το παρμπρίζ δεν λειτουργεί απλώς ως ένα παράθυρο που επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει τον δρόμο. Αποτελεί μέρος της συνολικής κατασκευής του οχήματος και συνδέεται με σημαντικές λειτουργίες ασφαλείας, όπως η συγκράτηση των επιβατών, η σωστή λειτουργία ορισμένων αερόσακων και η δομική ακαμψία του οχήματος.

Γι’ αυτό και η σωστή στερέωσή του είναι ιδιαίτερα σημαντική.