Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φαίνεται.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα διλήμματα στην κουζίνα αφορά την αποθήκευση των αυγών. Πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο ή μπορούν να παραμείνουν εκτός; Και αν μπαίνουν στο ψυγείο, ποιο είναι το σωστό σημείο για να τα τοποθετήσουμε;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φαίνεται, καθώς σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο έχουν διατηρηθεί τα αυγά πριν φτάσουν στο σπίτι μας.

Γιατί στην Ευρώπη τα αυγά βρίσκονται εκτός ψυγείου

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα αυγά στα σούπερ μάρκετ δεν αποθηκεύονται σε ψυγεία. Αυτό συνδέεται με τον φυσικό προστατευτικό μηχανισμό του κελύφους τους.

Πρόκειται για την επιδερμίδα, ένα λεπτό φυσικό στρώμα που καλύπτει το κέλυφος και λειτουργεί ως φραγμός απέναντι σε μικροοργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η σαλμονέλα.

Η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια του κελύφους. Η υγρασία αυτή θεωρείται ότι μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά βακτηρίων μέσω των πόρων του κελύφους.

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Για τον λόγο αυτό, η ψύξη των αυγών πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά αποφεύγεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να διατηρείται η φυσική τους προστατευτική επικάλυψη και να περιορίζονται οι απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας.

Τι γίνεται όταν τα φέρνουμε στο σπίτι

Από τη στιγμή που τα αυγά αγοραστούν, η διατήρησή τους στο ψυγείο μπορεί να συμβάλει στην παράταση της φρεσκάδας τους και στην επιβράδυνση της ανάπτυξης μικροοργανισμών.

Εφόσον επιλέξετε το ψυγείο, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγετε την πόρτα. Η θερμοκρασία εκεί μεταβάλλεται συχνότερα, καθώς το ψυγείο ανοίγει και κλείνει συνεχώς.

Προτιμότερο είναι να τοποθετούνται σε ένα εσωτερικό ράφι, κατά προτίμηση στο μεσαίο, και να παραμένουν στο αρχικό τους χάρτινο κουτί. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τόσο από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας όσο και από τις έντονες μυρωδιές άλλων τροφίμων.

Γιατί δεν πρέπει να πλένουμε τα αυγά

Ένα ακόμη σημαντικό λάθος είναι το πλύσιμο των αυγών πριν από την αποθήκευσή τους.

Το νερό μπορεί να απομακρύνει τη φυσική προστατευτική επιδερμίδα του κελύφους, αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια για την είσοδο μικροοργανισμών.

Εάν υπάρχει βρωμιά ή κάποιο υπόλειμμα πάνω στο κέλυφος, είναι προτιμότερο να απομακρύνεται απαλά και στεγνά και το αυγό να καθαρίζεται μόνο λίγο πριν χρησιμοποιηθεί.

Και τα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου;

Τα αυγά που παραμένουν εκτός ψυγείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από ορισμένες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται σχετικά γρήγορα και η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλή και σταθερή.

Η θερμοκρασία δωματίου, μάλιστα, μπορεί να είναι πρακτική για τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Αυγά που δεν είναι παγωμένα ενσωματώνονται ευκολότερα σε ορισμένες συνταγές και μπορούν να προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα σε παρασκευές όπως οι μαρέγκες.

Ωστόσο, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες, η διατήρησή τους εκτός ψυγείου απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.

Το σημαντικότερο είναι η σταθερή θερμοκρασία

Το βασικό ζήτημα δεν είναι απλώς αν τα αυγά βρίσκονται μέσα ή έξω από το ψυγείο. Καθοριστικό ρόλο παίζει πόσο σταθερή είναι η θερμοκρασία.

Οι συνεχείς εναλλαγές από το κρύο στη ζέστη και αντίστροφα μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες που ευνοούν τη συμπύκνωση υγρασίας στο κέλυφος.