Σε πτηνοτροφική μονάδα η έξαρση σαλμονέλας στο Βέλγιο.

Πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας, με επίκεντρο κτηνοτροφική μονάδα, καταγράφεται στο Βέλγιο, η οποία έχει επηρεάσει τουλάχιστον 306 ανθρώπους που έφαγαν αυγά, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων της χώρας (AFSCA).

Όσοι εκδήλωσαν συμπτώματα μολύνθηκαν από στέλεχος σαλμονέλας το οποίο εντοπίστηκε στο αγρόκτημα. Όμως, ενδέχεται να έχουν νοσήσει πολλοί περισσότεροι, που είχαν ήπια συμπτώματα- ή δεν εμφάνισαν- και για αυτό δεν υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, δήλωσε εκπρόσωπος της AFSCA.

«Η σαλμονέλα είναι σχετικά συνηθισμένη στο Βέλγιο, αλλά ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλη συρροή με τόσους πολλούς να έχουν επηρεαστεί», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι.

Η AFSCA εντόπισε τη μόλυνση τον Μάιο, έδωσε εντολή ανάκλησης και αρχικά έκλεισε τμήμα της μονάδας στη Φλάνδρα. Όταν καταγράφηκαν περισσότερα κρούσματα, έκλεισε όλη η μονάδα και σφαγιάστηκαν τα πτηνά έπειτα από δεύτερη ανάκληση που ανακοινώθηκε στις 10 Αυγούστου.

Έως και 2 εκατομμύρια πιθανόν μολυσμένα αυγά πουλήθηκαν στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, όπου οι τοπικές αρχές έδωσαν επίσης εντολή για ανάκληση. Κάποια από αυτά τα αυγά μπορεί να βρίσκονται ακόμα σε κουζίνες πολιτών και να προκαλέσουν περισσότερα κρούσματα, δήλωσε η εκπρόσωπος της AFSCA.

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Πηγή: Reuters