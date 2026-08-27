Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε «καλές συνομιλίες με τον Πούτιν». Υπέγραψε το διάταγμα για την αλλαγή του ονόματος της Λίμνης Οντάριο.

Την ώρα που ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες με τον Πούτιν. Μάλιστα όπως τόνισε «είχα καλές συνομιλίες μαζί του» και η Ρωσία «δεν πρόκειται να χτυπήσει έδαφος του ΝΑΤΟ».

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Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Bloomberg, η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των ισχυρών επιθέσεων με συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, ακόμη και στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς και εναντίον υποδομών σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Στη Μόσχα ενισχύεται επίσης η αντίληψη ότι οι ουκρανικές επιθέσεις αποτελούν ουσιαστικά επιθέσεις κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς χώρες της Συμμαχίας παρέχουν στο Κίεβο όπλα και πληροφορίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σημερινή φάση των εχθροπραξιών δεν αποτελεί ακόμη το αποκορύφωμα της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε προϊδεάσει για τις προθέσεις του σε δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης, υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων στη ρωσική οικονομία.

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Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Όπως αποκάλυψε από την πλευρά της η WSJ, ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.

Η Wall Street Journal αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ίσως εξαπολύσει «μια περιορισμένη επίθεση» εναντίον του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια.

Το Κρεμλίνο επίσης χαρακτήρισε σήμερα ως «ιστορίες τρόμου» τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Lake America

Πάντως νωρίτερα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, μια αλλαγή που, όπως δήλωσε, θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.

Μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η λίμνη Οντάριο συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την πολιτεία της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για την εκτροχία τριών ημερών εντατικών διαπραγματεύσεων.

{https://x.com/sentdefender/status/2093032701280362588}