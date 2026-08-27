Ο 48χρονος είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του.

Σε κάθειρξη 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικέιο Θεσσαλονίκης ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το Σάββατο (22/08) έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του για γεννετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσεις τους.

Η ποινή αφορά την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής, ενώ για τις καταγγελίες που αφορούν τις κακουργηματικές πράξεις έχει σχηματισθεί ξεχωριστή δικογραφία.

Η καταγγέλλουσα δεν προσήλθε στο ακροατήριο ενημερώνοντας εγγράφως το δικαστήριο για την αδυναμία μετακίνησής της, καθώς είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το δικαστήριο ανέγνωσε τις δύο καταθέσεις που είχε δώσει στην Αστυνομία, εκ των οποίων η δεύτερη ενώπιον ψυχολόγου.

Κατά την απολογία του, ο 48χρονος αστυνομικός δήλωσε αθώος. Ανέφερε ότι διατηρούσε σχέση «λίγων ημερών» με την γυναίκα κι ότι, όσο ήταν μαζί, τη βοηθούσε στην καθημερινότητά της και στις ανάγκες του σπιτιού.

Περιγράφοντας το περιστατικό που προηγήθηκε της καταγγελίας, ανέφερε ότι μετέβη στην οικία της, έπειτα από αναπάντητη κλήση που είχε δεχθεί, προκειμένου να της φέρει φαγητό. «Χτύπησα δύο φορές την πόρτα, δεν μου άνοιξε. 'Αφησα το φαγητό και έφυγα χωρίς να τη δω», είπε, προσθέτοντας ότι δύο ημέρες νωρίτερα είχαν «λογοφέρει» και εκείνη του είχε ζητήσει να αποχωρήσει.

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Την ενοχή του 48χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, επισημαίνοντας ότι η καταγγέλλουσα ένιωσε τρόμο και ανησυχία, σε βαθμό που ζήτησε τη συνδρομή της Αστυνομίας. Για την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, ο εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η δίωξη λόγω έλλειψης του απαιτούμενου παραβόλου.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και επέβαλε στον 48χρονο εφέσιμη ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με αναστολή. Παράλληλα, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.