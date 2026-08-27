«Ποιο μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια», είπε ένας φίλος του ΠΑΟΚ σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, κάτι που σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ εξακολουθεί να απασχολεί την ποδοσφαιρική πιάτσα της Θεσσαλονίκης, κάτι που είχε την ευκαιρία να επιβεβαιώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μιλώντας για το έργο του Μετρό της Θεσσαλονίκης και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Ανοίγω μια παρένθεση: βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι, ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: "Ποιο μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια". Λέω "εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό". Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 02:53'' του βίντεο:

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Λ.Ι.