Ο Νίκος Μάνεσης και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής βρίσκονται για 10η χρονιά στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» επιστρέφει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 09:45, συνεχίζοντας για ακόμη μία χρονιά να καταγράφει την επικαιρότητα μέσα από το ρεπορτάζ, την έρευνα με ζωντανές συνδέσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Ο Νίκος Μάνεσης και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής βρίσκονται για 10η χρονιά στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, μεταφέροντας όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο με αμεσότητα, αξιοπιστία, εγκυρότητα και πρωταγωνιστή τον τηλεθεατή.

Συγκεκριμένα, για άλλη μια χρονιά η εκπομπή δίνει βήμα στον τηλεθεατή μεταφέροντας το δικό του ρεπορτάζ από τη γειτονιά του στην μικρή οθόνη, καταγράφοντας την προσωπική του ιστορία, τα ταξίδια του, την καινοτομία του.

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