Περιορίζεται η αστάθεια και ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Βελτιώνονται πλέον οι καιρικές συνθήκες και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αναμένουμε αξιόλογη αστάθεια. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, ωστόσο χρειάζεται προσοχή στο θέμα των πυρκαγιών, διότι θα ενισχυθούν και οι βοριάδες προς στην πλευρά του Αιγαίου.

Σήμερα κοντά το απόγευμα, δεν αποκλείεται να συναντήσουμε κάποιες μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κατά κανόνα, σε βουνά της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας (Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία, κεντρική - ανατολική Μακεδονία, Θράκη).

Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σχεδόν καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν τόσο σε ξηρά όσο και σε θάλασσα. Από αύριο και κυρίως Κυριακή και Δευτέρα, περιμένουμε να κυριαρχήσουν τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, τα οποία σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες που περιμένουμε, είναι δυνατόν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο για την έναρξη και εξάπλωση μίας πυρκαγιάς.

Νωρίς το πρωί συναντάμε θερμοκρασίες κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου καθώς έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία. Κοντά όμως στη θάλασσα ξεπερνάμε και πάλι τους 20 βαθμούς Κελσίου τις πρωινές ώρες. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα καταφέρει σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα να προσεγγίσει και πάλι τους 30 με 32, τοπικά και 33 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν σε εσωτερικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.

Ηλιοφάνεια κυριαρχεί στην Αττική. Θα δούμε όμως αργά το απόγευμα, να αναπτύσσονται συννεφιές κυρίως στα βουνά και δεν αποκλείεται να βγουν κάποιες μπόρες, πολύ τοπικού χαρακτήρα και γενικά αρκετά μικρής διάρκειας. Οι μπόρες αυτές αν βγουν γύρω από τον Υμηττό και την Πεντέλη, δεν θα προβληματίσουν. Οι άνεμοι ασθενείς και τοπικά μέτριοι και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία. Ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι αρκετά ευνοϊκό για βουτιές στη θάλασσα, καθώς ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία της.

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Στη Θεσσαλονίκη, αρχίζει και υποχωρεί η αστάθεια και θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη προς τα βουνά, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Κατά κανόνα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μία μικρή άνοδο, 32 με 34 βαθμούς.

Την Κυριακή, η κατάσταση θα είναι καλή, μόνο στη βορειοανατολική χώρα (ανατολική Μακεδονία και Θράκη) είναι οι πιο οργανωμένες μπόρες και καταιγίδες. Κάποια μεμονωμένα, διάσπαρτα φαινόμενα θα βγουν και σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας. Ο βοριάς θα ενισχυθεί, 6 με 7 μποφόρ προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Δευτέρα και Τρίτη, φαίνεται να εξαπλώνεται πάλι η αστάθεια, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, στο εσωτερικού της Πελοποννήσου, με τον βοριά να επιμένει προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Επομένως, θα είμαστε σε καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο τις επόμενες ημέρες. Η αστάθεια με εξάρσεις και υφέσεις, άλλοτε πιο εξαπλωμένη, άλλοτε πιο περιορισμένη, θα απασχολεί τμήματα του ηπειρωτικού κορμού. Είναι δυνατόν τα φαινόμενα αυτά να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς.

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