Η θερμοκρασία υποχωρεί πρόσκαιρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη κάμψη την Κυριακή.

Άστατος καιρός με τοπικά φαινόμενα αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να επανέρχεται από την αρχή της επόμενης εβδομάδας σταδιακά σε καλοκαιρινά επίπεδα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αύριο Σάββατο οι πιθανότητες για ασθενείς έως μέτριες βροχές εντοπίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά και αργότερα σε τμήματα της δυτικής και νοτιοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Βροχές και στην Αθήνα

Η Αθήνα εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα βροχής ή μπόρας, με πιθανότητα και για τοπικά αξιόλογα ύψη. Μετά το σύντομο αυτό πέρασμα, η Αθήνα επιστρέφει σε κατά βάση ξηρό καιρό, με μια ασθενή μόνο ένδειξη νέας αστάθειας γύρω στις 8-10 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά.

Η θερμοκρασία υποχωρεί πρόσκαιρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη κάμψη την Κυριακή, ενώ από τη νέα εβδομάδα επανέρχεται σταδιακά σε καλοκαιρινά επίπεδα γύρω στους 32–35°C, επισημαίνει ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θ. Κολυδά:

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Ο υετός, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF Open, εμφανίζεται περιορισμένος και κατά βάση τοπικού χαρακτήρα. Το Σάββατο οι πιθανότητες για ασθενείς έως μέτριες βροχές εντοπίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά και αργότερα σε τμήματα της δυτικής και νοτιοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αθήνα, το υετικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στο Σάββατο 4 Ιουλίου, όπου το ECMWF ensemble εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα βροχής ή μπόρας, με πιθανότητα και για τοπικά αξιόλογα ύψη. Το GEFS είναι πιο συγκρατημένο, άρα υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ένταση. Μετά το σύντομο αυτό πέρασμα, η Αθήνα επιστρέφει σε κατά βάση ξηρό καιρό, με μια ασθενή μόνο ένδειξη νέας αστάθειας γύρω στις 8–10 Ιουλίου.

Η θερμοκρασία υποχωρεί πρόσκαιρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη κάμψη την Κυριακή, ενώ από τη νέα εβδομάδα επανέρχεται σταδιακά σε καλοκαιρινά επίπεδα γύρω στους 32–35°C.

{https://x.com/KolydasT/status/2072923293057687628}