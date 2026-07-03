Απαιοτητικό Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας, καθώς σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, οι δυνατοί άνεμοι που θα πνέουν, μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχουμε αστάθεια, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για αύριο. Θα είναι δύο ημέρες με άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε σε ενισχυμένα μελτέμια -κυρίως Κυριακή-, όπου θα φθάσουμε τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε πτώση και από την άλλη πλευρά θα αύξηση τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επομένως, χρειάζεται προσοχή τόσο σήμερα όσο και αύριο στο θέμα των καταιγίδων, διότι τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα έχουμε εκείνες τις ώρες τη μεγαλύτερη αστάθεια. Αυτό σημαίνει οτι είναι αρκετά πιθανό τα φαινόμενα αυτά να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ακόμη και από έντονους κεραυνούς και από εκεί και μετά η προσοχή είναι στραμμένη στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν την Τρίτη, δίνοντας την ευκαιρία, να ανέβει και ο υδράργυρος.

Σήμερα, η ημέρα θα ξεκινήσει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Το μεσημέρι όμως θα ξεκινήσουν οι μπόρες και οι καταιγίδες , πρώτα από ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και καθώς πηγαίνουμε νωρίς το βράδυ επεκτείνονται τα φαινόμενα και μέσα στη θάλασσα. Αυτός είναι ο λόγος που θέλει μία προσοχή σε ότι αφορά την εκδήλωση των κεραυνών, καθώς είναι φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αν και δεν έχουμε μεγάλη χρονική διάρκεια.

Μπόρες και καταιγίδες σήμερα

Οι μπόρες και οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να έχουμε μεγάλη ένταση. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της αστάθειας είναι:

Θράκη

Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

κεντρική Στερεά

εσωτερικό της Πελοποννήσου

Κοντά στη νύχτα τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν και στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί.

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Οι άνεμοι σήμερα δεν θα προβληματίζουν και μάλιστα θα επικρατήσει και η θαλάσσια αύρα αργά το μεσημέρι.

Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μία μικρή υποχώρηση για τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Παρ΄όλα αυτά και σήμερα θα δούμε σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, τον υδράργυρο να φλερτάρει τοπικά ακόμα και τους 37 βαθμούς ίσως και για λίγο τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία να σημειώσει πτώση. Το Σαββατοκύριακο που θα ακολουθήσει, όπως επίσης και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα είναι αρκετά δροσερές ημέρες, ιδιαίτερα για την ανατολική και νότια Ελλάδα, όπου θα κυριαρχήσουν και τα μελτέμια.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, καλές οι καιρικές συνθήκες. Μόνο αργά το απόγευμα θα βγουν κάποιες συννεφιές αστάθειας με μία κάποια πιθανότητα αυτά τα σύννεφα να αφήσουν κάποιους όμβρους ή μπόρες, κυρίως στα βουνά.

Αύριο, είναι πιο αυξημένες οι πιθανότητες να δούμε μπόρες ή και καταιγίδες, σε αρκετά τμήματα του νομού, ακόμη και νωρίς το απόγευμα. Επομένως η αυριανή ημέρα θα είναι η ημέρα, όπου η αστάθεια θα χτυπήσει την πόρτα και του νομού Αττικής. Σε ότι αφορά τους ανέμους, αυτοί δεν θα προβληματίζουν σήμερα. Από αύριο θα μπει ο βοριάς και θα ενισχυθεί την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Θα φθάσουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα. Μία εξέλιξη που θα μας δροσίσει αρκετά, θα αυξήσει όμως σημαντικά τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία σήμερα θα προσεγγίσει τους 36 βαθμούς στο εσωτερικό του νομού. Από αύριο μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θα δροσίσει αρκετά.

Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα θα βγουν μπόρες και πιθανόν καταιγίδες, κυρίως κοντά σε βουνά του νομού. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Ο βαρδάρης μέσα στη νύχτα θα ενισχυθεί. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ από αύριο θα σημειώσει πτώση, με την αστάθεια να περιορίζεται και να αφορά μόνο τα τρία πόδια της Χαλκιδικής.

Η εξέλιξη το καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Σάββατο, η αστάθεια θα επικεντρώνεται στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες, από τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, στη συνέχεια θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός, για να μετατοπιστεί η αστάθεια προς την περιοχή των Σποράδων, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Αττικής, ακόμη και στην περιοχή της Πελοποννήσου και στα βουνά της Κρήτης. Η αυριανή ημέρα θα είναι μία ημέρα αστάθειας για πολλές περιοχές, ιδιαίτερα για περιοχές που βρίσκονται από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια. Όταν θα ολοκληρώσει τη δράση της αυτή η αστάθεια- κοντά στο απόγευμα- θα δούμε αυτός ο καιρός να περιορίζεται προς την περιοχή της Πελοποννήσου αλλά και σε βουνά της Κρήτης.

Αυτή η εξέλιξη θα δώσει την ευκαιρία στα μελτέμια να ενισχυθούν και θα κυριαρχήσουν προς την πλευρά του Αιγαίου, από το ύψος της Λήμνου και πιο νότια, κυρίως προς Κυκλάδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Θα φθάσουμε πιθανόν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

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