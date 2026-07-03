«Δεν γίνεται να μιλάμε συνεχώς για πολιτική προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση, ενώ την ίδια ώρα αποδυναμώνουμε τον βασικό φορέα που στηρίζει αυτή την προειδοποίηση» σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Ο μετεωρολόγος του STAR και πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του ασκεί δριμεία κριτική στις πρόσφατες αλλαγές που υλοποιούνται, αφήνοντας σαφείς αιχμές για υποβάθμιση του επιχειρησιακού της ρόλου. Ο κ. Κολυδάς υποστηρίζει ότι η αποδυνάμωση του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου δεν αποτελεί μια απλή διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των προγνώσεων, την έγκαιρη προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και συνολικά την αξιοπιστία της χώρας στον τομέα της μετεωρολογίας. Όπως επισημαίνει, η μετακίνηση έμπειρου προσωπικού, οι περιορισμένες βάρδιες και η συρρίκνωση βασικών προγνωστικών προϊόντων οδηγούν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε ουσιαστική υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΜΥ.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην κατάργηση της επίσημης επταήμερης πρόγνωσης καιρού, η οποία πλέον περιορίζεται σε τριήμερη εκτίμηση. Όπως τονίζει, η επταήμερη πρόγνωση αποτελούσε σημείο αναφοράς για πολίτες, επαγγελματίες και φορείς Πολιτικής Προστασίας, ενώ λειτουργούσε ως η επίσημη επιστημονική απάντηση απέναντι σε υπερβολικές ή ανεπιβεβαίωτες προβλέψεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τις ελλείψεις σε ραδιοβολίδες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συλλογή δεδομένων από την ανώτερη ατμόσφαιρα και αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την ακρίβεια των μετεωρολογικών μοντέλων. Όπως σημειώνει, χωρίς αξιόπιστες μετρήσεις η δυνατότητα πρόγνωσης σημαντικών φαινομένων αποδυναμώνεται.

H ανάρτηση Κολυδά

Να το κλείσουμε το «μαγαζί;»

Η απόφαση της διοίκησης της ΕΜΥ να αποδυναμώσει το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο δεν είναι μια απλή εσωτερική υπηρεσιακή μεταβολή. Είναι μια επιλογή με σοβαρές συνέπειες για την επιχειρησιακή πρόγνωση, την έγκαιρη προειδοποίηση και τελικά για την ίδια την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα. Όταν μετακινείται έμπειρο προσωπικό από το ΕΜΚ σε άλλες υπηρεσίες, όταν οι βάρδιες λειτουργούν οριακά, όταν περιορίζονται βασικά προγνωστικά προϊόντα και όταν κρίσιμες παρατηρήσεις δεν διασφαλίζονται, τότε δεν μιλάμε για «αναδιοργάνωση». Μιλάμε για υποβάθμιση. Από χθες, η γενική πρόγνωση της ΕΜΥ περιορίζεται ουσιαστικά στο επόμενο τριήμερο, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε η δυνατότητα επίσημης τάσης για τις επόμενες επτά ημέρες. Μπορεί κάποιοι να ισχυριστούν ότι το κείμενο ήταν μεγάλο ή δύσχρηστο. Αυτό όμως δεν αποτελεί σοβαρή δικαιολογία για την περικοπή του.

Αν ένα προϊόν χρειάζεται βελτίωση, το βελτιώνεις. Δεν το καταργείς. Η επταήμερη πρόγνωση της ΕΜΥ δεν ήταν απλώς μια παράγραφος στην ιστοσελίδα. Ήταν θεσμικό σημείο αναφοράς. Λειτουργούσε ως επίσημο αντίβαρο στις υπερβολές, στους αυθαίρετους τίτλους περί καυσώνων και καταστροφών, και στις παράταιρες φωνές που συχνά κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο για τον καιρό. Η απουσία της αφήνει κενό. Και το κενό αυτό θα καλυφθεί από μη θεσμικές, συχνά υπερβολικές ή αποσπασματικές εκτιμήσεις.

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Η πρόγνωση επτά ημερών πρέπει να επανέλθει άμεσα. Εάν το ΕΜΚ, λόγω των αποφάσεων της διοίκησής του, δεν έχει πλέον την απαιτούμενη στελέχωση για να την υποστηρίξει πλήρως, τότε υπάρχει λύση: να εξεταστεί η ανάθεση της σύνταξης της επταήμερης πρόγνωσης του καιρού στο ΠΜΚ/ΑΤΑ ή στο Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς κάτι τέτοιο το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ. 161/97). Το τελικό κείμενο μπορεί να περνά από έλεγχο της Διεύθυνσης του ΕΜΚ, ώστε να υπάρχει ενιαία επιχειρησιακή γραμμή. Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο. Δεν αφορά μόνο ένα κείμενο πρόγνωσης. Αφορά τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΜΥ. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ραδιοβολίδες. Δηλαδή στο βασικό εργαλείο μέτρησης της ανώτερης ατμόσφαιρας όπως ανέφερα και πριν λίγες ημέρες. Σε μια ισχυρή κακοκαιρία ή σε έναν σοβαρό καύσωνα, είναι αδιανόητο η χώρα να κινδυνεύει να μη διαθέτει κρίσιμες μετρήσεις επειδή δεν υπήρξε έγκαιρη προμήθεια. Χωρίς ραδιοβολίσεις, η ανάλυση της ατμόσφαιρας αποδυναμώνεται. Και όταν αποδυναμώνεται η ανάλυση, αποδυναμώνεται και η πρόγνωση. Και υπάρχει και ένα ακόμη ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί δημόσια: πόσοι από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που εγκαταστάθηκαν τελευταία λειτουργούν πραγματικά και πόσοι απλώς υπάρχουν στα χαρτιά; Πόσοι δίνουν αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο; Πόσοι συντηρούνται; Πόσοι έχουν πιστοποιημένη λειτουργία; Πόσοι αξιοποιούνται επιχειρησιακά από την ΕΜΥ; Διότι δεν αρκεί να ανακοινώνουμε εγκαταστάσεις σταθμών. Η ουσία είναι αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν, αν μεταδίδουν, αν ελέγχονται ποιοτικά και αν εντάσσονται σε ένα σοβαρό εθνικό δίκτυο παρατηρήσεων.

Η μετεωρολογία δεν γίνεται με δελτία Τύπου. Γίνεται με ανθρώπους, όργανα, μετρήσεις, συντήρηση, επιχειρησιακή εμπειρία και επιστημονική ευθύνη. Δεν μπορεί επίσης μια επιχειρησιακή βάρδια πέντε ατόμων να λειτουργεί υποστελεχωμένη. Και αυτό δεν είναι τυπικό θέμα. Είναι θέμα ασφάλειας. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι θέμα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της αξιοπιστίας της Πολιτείας. Δεν γίνεται να μιλάμε συνεχώς για πολιτική προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση, ενώ την ίδια ώρα αποδυναμώνουμε τον βασικό φορέα που στηρίζει αυτή την προειδοποίηση. Ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να παρέμβει άμεσα. Να ζητήσει πλήρη εικόνα για τη στελέχωση του ΕΜΚ. Να ζητήσει στοιχεία για τις ραδιοβολίσεις. Να ζητήσει κατάσταση λειτουργίας του δικτύου σταθμών. Να απαιτήσει την επαναφορά της επταήμερης πρόγνωσης. Και κυρίως να ξεκαθαρίσει αν η πολιτική επιλογή είναι η ενίσχυση ή η σταδιακή απαξίωση της ΕΜΥ. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, τότε το ερώτημα δεν είναι υπερβολικό: Θέλουμε πραγματικά μια ισχυρή Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ή να το κλείσουμε το «μαγαζί»;

{https://x.com/KolydasT/status/2073011637540302929}