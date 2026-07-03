Στις τοποθετήσεις των στελεχών της ΝΔ έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού Action24 ήταν η Αν. Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου. Αναφορικά με την τρομοκρατική επίθεση που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η Α. Παπαδοπούλου εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά της, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε αποτροπιαστικό το περιστατικό ξεκαθαρίζοντας πως η καταδίκη του είναι απόλυτη και σαφής, χωρίς κανέναν αστερίσκο.

Η κα. Παπαδοπούλου εξέφρασε την ανησυχία της για την επιχείρηση εργαλειοποίησης της τραγωδίας από τον κ. Κυρανάκη κάνοντας λόγο για μια αδιανόητη τοξικότητα και πόλωση που προσπαθεί να επαναφέρει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα στον δημόσιο διάλογο.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Ν. Υποφάντη σχετικά με δηλώσεις του Θ. Πλεύρη για το περιστατικό, η Α. Παπαδοπούλου χαρακτήρισε λυπηρές αυτές τις τοποθετήσεις, και μαζί με άλλες τοποθετήσεις όπως του κ. Κυρανάκη και του κ. Καραγκούνη αποτελούν έναν πολιτικό κατήφορο, τον οποίο δεν θα ακολουθήσει η ΕΛΑΣ «Είναι η μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεφύγει από τα πραγματικά προβλήματα» κατέληξε χαρακτηριστικά η Α. Παπαδοπούλου.

Δείτε την εκπομπή

{https://youtu.be/NhKgC1TDW5c?si=3gbcpcLaEIin-BBq}

Σημεία της συνέντευξης

Α. Παπαδοπούλου: Αρχικά επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του θύματος, στην κυρία, στην αείμνηστη Βάγια Νέστορα, στην οικογένειά της. Είναι πραγματικά ένα αποτροπιαστικό περιστατικό. Νομίζω ότι η καταδίκη του πρέπει να είναι απόλυτη, σαφής, ξεκάθαρη, χωρίς κανέναν αστερίσκο και καμία επιφύλαξη. Είναι πράγματι ένα περιστατικό το οποίο πληγώνει την ίδια τη Δημοκρατία και νομίζω ότι δεν χωρεί οποιαδήποτε άλλη συζήτηση πέρα από την απόλυτη καταγγελία. Τον αποτροπιασμό μας απέναντι σε αυτού του είδους τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και νομίζω ότι η ΕΛ.Α.Σ από την πρώτη στιγμή και ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησαν στις σχετικές δηλώσεις. Από εκεί και πέρα, σε ό, τι αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, η αλήθεια είναι πως ελάχιστες μόνο ώρες μετά τον θάνατο μίας συμπολίτισσας μας, θα αναμέναμε από την κυβερνητική παράταξη να ενσκήψει σε αυτό το γεγονός, αυτό το περιστατικό το δραματικό, με συμπόνια, με κατανόηση, με ενσυναίσθηση. Αντ' αυτού, αυτό που είδαμε ήταν η επιχείρηση εργαλειοποίησης αυτής της τραγικής ιστορίας, με επαναφορά στο δημόσιο λόγο ενός τοξικού, μιας πόλωσης αδιανόητης εκ μέρους του κυρίου Κυρανάκη, η οποία δυστυχώς είναι προσβλητική. Εγώ θα έλεγα για τη Δημοκρατία. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτού του είδους την συζήτηση. Δεν μπαίνουμε σε μια συζήτηση που επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα συζητήσεις που μάλιστα έγιναν με ένα είδος, εγώ θα έλεγα, και ανιστόρητης τοποθέτησης και δεν ξέρω αν είναι χειρότερο, αν έγιναν από άγνοια ή από σκοπιμότητα, μόνο και μόνο για να εμπλακεί η ΕΛ.Α.Σ και ο Αλέξης Τσίπρας.

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Ν. Υποφάντης: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λέει κάτι ο κύριος Πλεύρης που ήταν εδώ εχθές, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι υπήρχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριζαν το κάθαρμα, όπως έβαλε, τον Κουφοντίνα. Νομοθετήσατε να είναι πλημμέλημα η μολότοφ όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας και συνδέει ότι επί της ουσίας η τρομοκρατία βρίσκει πάτημα από τις αποφάσεις που έχετε πάρει στο παρελθόν.

Α. Παπαδοπούλου: Είναι πράγματι λυπηρές αυτές οι τοποθετήσεις όταν έχει συμβεί ένα τέτοιου είδους περιστατικό τόσο τραγικό. Είναι αδιανόητο να μπαίνουμε σε αυτού του είδους τη συζήτηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν κατόρθωσε μέσω των στελεχών της να βρει ανταπόκριση σε αυτού του είδους τη ρητορική. Η ίδια η κοινωνία εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή γυρνάει την πλάτη σε αυτή τη συζήτηση. Γι αυτό και μάλλον ο κύριος Κυρανάκης επιμένει σε αυτήν. Γιατί είδαμε και χθες το βράδυ μια σχετική του ανάρτηση. Για εμάς είναι μια πολιτική δραπέτευση. Είναι μια ευκαιρία για την κυβέρνηση, δεχόμενη πολλές πολιτικές πιέσεις τόσο σε ότι αφορά τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, αλλά όσον αφορά και πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό της από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε επίπεδο κριτικής που της ασκείται, νομίζουμε ότι επενδύει σε αυτού του τύπου τον διχασμό και την πόλωση για να ξεφύγει από τα πραγματικά προβλήματα. Δεν μπαίνουμε σε αυτού του είδους τις συζητήσεις. Η ΕΛ.Α.Σ, ωστόσο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε σαφέστατη την τοποθέτησή της σε αυτό το τρομοκρατικό περιστατικό. Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για εμάς είναι ένας κατήφορος πολιτικός. Είναι η μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεφύγει από τα πραγματικά προβλήματα.