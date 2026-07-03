Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (3/7/2026) αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας, με την κατηγορία της είσπραξης κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος παρέλαβε επιβάτες από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το κέντρο της Αθήνας και τους χρέωσε 175 ευρώ για τη διαδρομή.

Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, το ποσό αυτό υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο της προβλεπόμενης χρέωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι οι χρεώσεις των ταξί καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας να καταγγέλλουν άμεσα περιστατικά υπερχρέωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης τουριστικής κίνησης, όπως το αεροδρόμιο της Αθήνας.

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