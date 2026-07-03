Ο Ντόκος επικοινώνησε με τον Ουκρανό ομόλογό του, μετά τη συνομιλία με τους Ρώσους φαρσέρ.

Ο Θάνος Ντόκος περιέγραψε πως πίστευε ότι πράγματι συνομιλούσε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ρουστέμ Ουμέροφ, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν μαζί του οι Ρώσοι φαρσέρ, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Θάνος Ντόκος περιέγραψε ουσιαστικά ότι δεν υποπτεύθηκε κάτι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τους φαρσέρ Vovan & Lexus. Ωστόσο, συμπλήρωσε, αμέσως μετά επικοινώνησε με την ΕΥΠ, αλλά τηλεφώνησε και στον Ρουστέμ Ουμέροφ. Τότε κατάλαβε πως νωρίτερα δεν μιλούσε με τον Ουκρανό αξιωματούχο.

Το τηλεφώνημα Ντόκου στον Ουμέροφ και η αντίδραση Μητσοτάκη

Όταν ολοκληρώθηκε η συνομιλία που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν με τους Ρώσους φαρσέρ, ο Θάνος Ντόκος επικοινώνησε αρχικά με την ΕΥΠ και στη συνέχεια με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Μόλις τελείωσε, επικοινώνησα αμέσως με την ΕΥΠ και άρχισαν να ψάχνουν και εκ νέου, με τηλέφωνο μόνο, με τον ομόλογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Εκεί έγινε εμφανές ότι το πρόσωπο που μιλούσα δεν ήταν ο Ουκρανός ομόλογός μου, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού.

Στις δηλώσεις του, ο Θάνος Ντόκος ανέφερε πως από το Κίεβο τους είπαν πως «την ίδια περίοδο είχε συμβεί και με αξιωματούχο Βαλτικής χώρας», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

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Ερωτηθείς ποια ήταν η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν τον ενημέρωσε, απάντησε πως ο πρωθυπουργός προβληματίστηκε. «Έχει πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία, καταλαβαίνει αυτά τα ζητήματα, το ζήτημα των deep fake τον είχε προβληματίσει και παλιότερα και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του», συμπλήρωσε.

Ντόκος: Έβλεπα τον ομόλογό μου, υπήρχε μια κανονική συζήτηση

Στις δηλώσεις του, ο Θάνος Ντόκος περιέγραψε τη συνομιλία που είχε, πιστεύοντας ότι συζητά με τον Ουκρανό ομόλογό του, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για Ρώσους φαρσέρ.

«Στη σύνδεση βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ήταν ο ίδιος, ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα», δήλωσε και σημείωσε πως αυτό είναι το ανησυχητικό, επειδή μέχρι τώρα «τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας ήταν ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα, επειδή είχαμε δει πολλά περιστατικά φαρσών σε τηλεφωνικές επικοινωνίες».

Σε ερώτηση για το αν υποπτεύθηκε κάτι από το περιεχόμενο της συζήτησης και από την εικόνα, ουσιαστικά απάντησε αρνητικά. «Επέμενε στο θέμα των drone και μάλιστα με ορισμένες θέσεις που ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο ώστε να μας προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο», ανέφερε αρχικά. «Επέμενε ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα» που είχε στείλει η Αθήνα για το drone στη Λευκάδα και «άρχισα να προβληματίζομαι αν ήταν πρόβλημα γλώσσας ή υπήρχε κάτι άλλο», συνέχισε.

Για την εικόνα, ανέφερε ότι υπήρχαν κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά πάντα στις επικοινωνίες με την Ουκρανία υπήρχαν ζητήματα σύνδεσης, εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο. «Άρα δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «προφανώς δεν είναι τυχαία» η χρονική στιγμή που συνέβη αυτό. Η πρόσθεση «ήταν προφανώς να δημιουργήσουν πρόβλημα», πρόσθεσε, αλλά συμπλήρωσε πως αυτά που ανέφερε στη συνομιλία ήταν η εθνική γραμμή και το μήνυμα που έχει στείλει η Αθήνα στο Κίεβο σε διάφορα επίπεδα.

«Έχει ξεκινήσει η αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας»

Ο Θάνος Ντόκος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει η αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. «Το ανησυχητικό για όλους είναι ότι ακόμα κι αυτό που βλέπουμε δεν είναι πάντα ασφαλές και αυτό μπορεί να έχει βαθύτατες επιπτώσεις», σχολίασε.

Εξέφρασε αισιοδοξία ότι η χώρα θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη στο μέλλον για να εντοπιστούν εγκαίρως τέτοιες απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης, σημειώνοντας πως έχουν γίνει σχετικά βήματα. «Την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιου είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα βήματα θα έχει κάνει η ΑΙ στην αντίθετη κατεύθυνση, είναι ένας συνεχής αγώνας», παραδέχθηκε.

Τέλος, δήλωσε πως ήταν μια «πολύ δυσάρεστη εμπειρία, αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί να εμπιστεύεται κανείς ούτε τα μάτια του. Με οδηγεί να αναθεωρήσω σειρά πραγμάτων σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».

Οι δηλώσεις του Θάνου Ντόκου

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