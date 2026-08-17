Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας.

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη στο νοσοκομείο και έλαβε αναρρωτική άδεια δύο εβδομάδων, ανακοίνωσε το παλάτι.

Ο 89χρονος- που είναι ο μακροβιότερος μονάρχης της Ευρώπης- εισήχθη στο νοσοκομείο έπειτα από ιατρική εξέταση. Πάσχει από αιμολυτική αναιμία, πάθηση εξαιτίας της οποίας τα ερυθρά αιμοσφαίρια καταστρέφονται πιο γρήγορα από ότι μπορεί να τα παράξει ο οργανισμός.

Η ανακοίνωση για την εισαγωγή του βασιλιά της Νορβηγίας στο νοσοκομείο

«Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες», για την αντιμετώπιση της πάθησης, ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωση. «Η θεραπεία προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσηλεία», συμπλήρωνε η ανακοίνωση.

Όσο ο Χάραλντ θα έχει αναρρωτική άδεια, ο γιος του, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας της Νορβηγίας. Ο 89χρονος, που είναι στον θρόνο από το 1991, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και πολλά χρόνια. Μεταξύ άλλων, του έχει τοποθετηθεί βηματοδότης.

Αν και έχει περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά του εξαιτίας των προβλημάτων υγείας, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ dpa, AFP