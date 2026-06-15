Αν και ο 29χρονος Marius Borg Høiby δεν ανήκει στην βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, η δίκη του έχει επισκιάσει το στέμμα.

Τέσσερα χρόνια φυλάκιση επέβαλε το δικαστήριο του Όσλο στον γιο της πριγκίπισσας της Νορβηγίας καθώς κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς.

Ο 29χρονος Marius Borg Høiby κρίθηκε αθώος για δύο άλλες κατηγορίες βιασμού εναντίον του αλλά ένοχος για πληθώρα άλλων κατηγοριών.

Ο Høiby δεν ήταν παρών στο δικαστήριο όταν ακούστηκε η ετυμηγορία για αδιευκρίνιστους λόγους υγείας, αλλά παραβρέθηκε μέσω βίντεο κλήσης.

Οι κατήγοροι ζήτησαν ποινή φυλάκισης 7 χρόνων και 7 μηνών, αλλά ο δικηγόρος του ζήτησε μείωση της ποινής στους 18 μήνες και επιφυλάχθηκε να ασκήσει έφεση.

Αν και ο ίδιος δεν ανήκει στην βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, η δίκη του έχει επισκιάσει το στέμμα. Η μητέρα του παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάακον, όταν εκείνος ήταν μόλις 4 ετών και μεγάλωσε μέσα στη βασιλική οικογένεια. Το παλάτι είπε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει την απόφαση του δικαστηρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μητέρα του Μέτε - Μάριτ έχει διαγνωστεί με μία μορφή πνευμονικής ίνωσης και πρόσφατα έχει μπει στη λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα. Οι δικηγόροι του γιου της έχουν επανειλημμένα ζητήσει ο 29χρονος να αφεθεί ελεύθερος για να περάσει χρόνο με τη μητέρα του καθώς η υγεία της επιδεινώνεται.

Μετά την ετυμηγορία, ο δικηγόρος του Petar Sekulic ζήτησε μία ακόμα φορά να αφεθεί ελεύθερος. Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα είχε αποφασίσει υπέρ του να αφεθεί ελεύθερος, η απόφασή αυτή ανατράπηκε μετά από έφεση.

Ένας από τους τρεις δικαστές ο Jon Sverdrup Efjestad, ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας με μία περίληψη των συμπερασμάτων της υπόθεσης, και συνέχισε με μία απόφαση 128 σελίδων που εξηγούσε την ετυμηγορία.

Ο Høiby από την πλευρά του έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του για ρατσισμό, αλλά οι δικαστές τον καταδίκασαν για τους βιασμούς δύο γυναικών, ανάμεσά τους μία στο βασιλικό κτήμα στο Skaugum το 2018 και μία ακόμα μιας γυναίκας το 2024 στο Όσλο.

Καταδικάστηκε επίσης για κακοποίηση της πρώην συντρόφου του της Νορβηγίδας influencer Nora Haukland και της σοβαρής σωματικής βλάβης σε μία άλλη σύντροφό του, στο διαμέρισμα της οποίας συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024.

Ωστόσο, κρίθηκε αθώος για δύο ακόμα κατηγορίες βιασμού, μία για γία γυναίκα που συνάντησε σε ξενοδοχείο στο Όσλο τον Νοέμβριο του 2024 και μία που γνώρισε κατά τη διάρκεια διακοπών στα νησιά Lofoten το 2023.

Η υπόθεση εναντίον του γιου της πριγκίπισσα αφορούσε σε 6 κατηγορίες εναντίον του αλλά μόνο μία από τις γυναίκες ήταν παρούσα στο δικαστήριο. Όταν ακούστηκε η ετυμηγορία, όπου κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της ξέσπασε σε κλάματα.

Κατά τους κατηγόρους, η γυναίκα ήταν ή υπό την επήρεια ουσιών ή κοιμόταν όταν τη βίασε μετά από πάρτι στο Όσλο τον Μάρτιο του 2024 και μετά ακολούθησε συναινετικό σεξ.

Η υπόθεση εναντίον του βασίστηκε σε βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος ο γιος της πριγκίπισσας και υποβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ως απόδειξη των καταγγελιών της. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν θα του επέτρεπε ποτέ να το κάνει. Το δικαστήριο συμφώνησε πως η γυναίκα ήταν ανήμπορη να αντισταθεί κατά την πράξη.

Και οι τέσσερις κατηγορίες εναντίον του για βιασμό αφορούσαν περιπτώσεις γυναικών που ήταν όλες ανήμπορες να αντισταθούν ή κοιμόταν.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης το ποσό των 640.000 κορονών Νορβηγίας, δηλαδή 57.000 ευρώ αποζημίωση στις τέσσερις γυναίκες, ανάμεσά τους και η Haukland, η μόνη που έχει κατονομάσει το δικαστήριο.

«Η υπόθεση Høiby είναι μία τραγωδία και προκαλεί κρίση στη βασιλική οικογένεια» δήλωσε η ειδική επί βασιλικών θεμάτων Peggy Simcic Brønn.

Με πληροφορίες του BBC