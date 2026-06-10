Η εθνική Νορβηγίας τιμά τις ρίζες των ποδοσφαιριστών της.

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συμβολική φωτογράφιση πραγματοποίησαν οι διεθνείς της Νορβηγίας πριν το Μουντιάλ 2026, επιλέγοντας να ποζάρουν φορώντας τις φανέλες των ομάδων στις οποίες έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα ως παιδιά.

Η πρωτοβουλία μπορεί να μην αποτελεί πρωτοτυπία, καθώς έχει εφαρμοστεί και από άλλες εθνικές ομάδες στο παρελθόν, ωστόσο η αξία της παραμένει αναλλοίωτη. Μέσα από αυτή τη συμβολική κίνηση αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος των ερασιτεχνικών και μη σωματείων, τα οποία αποτελούν το πρώτο και πιο σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των ποδοσφαιριστών.

{https://x.com/Footballtweet/status/2064280592024277411}

Η παραπάνω φωτογράφιση έρχεται λίγες μέρες μετά τη viral φωτογραφία, στην οποία ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η παρέα του «επέστρεψαν» στην εποχή των βίκινγκς. Οι Νορβηγοί διεθνείς πόζαραν με ασπίδες, δόρατα και τόξα, με βάρκες στο φόντο, δίπλα σε φιόρδ για την πρώτη τους εμφάνιση σε Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου έπειτα από 28 χρόνια. Ο μόνος που έλειπε από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση ήταν ο... Ράγκναρ Λόθμπροκ.

Αν κάποια εθνική ομάδα γνωρίζει πώς να τραβά τα βλέμματα μέσα από ευρηματικές φωτογραφίσεις, αυτή είναι αναμφίβολα η Νορβηγία.

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{https://x.com/uko_nsikak/status/2064705784982732804}

{https://x.com/nff_landslag/status/2064022651253747838}