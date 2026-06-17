Η Κροατία φιλοδοξεί για άλλη μία εντυπωσιακή πορεία στο Μουντιάλ.

Η Κροατία αντιμετωπίζει την Αγγλία το βράδυ της Τετάρτης (17/06, 23:00) στην αναμέτρηση που ανοίγει τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Οι Κροάτες φίλαθλοι έχουν κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία τους στου Ντάλας, με τον ενθουσιασμό τους για τη συμμετοχή σε άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι διάχυτος.

{https://x.com/SeanOCSport/status/2067039522274095496}

Η εθνική Κροατίας έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές πορείες στις τελευταίες διοργανώσεις, καθώς στο Μουντιάλ του 2018 έφτασε στον τελικό απέναντι στη Γαλλία, ενώ το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, αποκλείοντας την Βραζιλία στη φάση των 8.

{https://x.com/DAZNFootball/status/2067245880726765715}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο τελευταίο Μουντιάλ του Λούκα Μόντριτς, η Κροατία φιλοδοξεί να κάνει άλλο ένα αξιομνημόνευτο τουρνουά, με τα προηγούμενα δύο παγκόσμια κύπελλα να επιβεβαιώνουν τις βλέψεις της Βαλκανικής χώρας.

{https://x.com/NewsSportzz/status/2067044254161965378}

{https://x.com/predictdotsport/status/2067244376816808277}