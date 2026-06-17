Οι Νορβηγοί έκλεψαν την παράσταση με τον ευφάνταστο τρόπο που βρήκαν για να γιορτάσουν την επιστροφή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια.

Νορβηγοί φίλαθλοι έδωσαν ακόμη μία εντυπωσιακή «παράσταση» στο Μουντιάλ 2026, μετατρέποντας τις κυλιόμενες σκάλες στη Βοστώνη σε απρόσμενη σκηνή για την χαρακτηριστική τους κίνηση «Viking row», λίγο πριν τον αγώνα της εθνικής τους με το Ιράκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου στη Βοστώνη, όταν οι οπαδοί της Νορβηγίας εντοπίστηκαν να κινούνται σε κυλιόμενη σκάλα προς το στάδιο Gillette, μιμούμενοι με συγχρονισμένες κινήσεις κωπηλασίας, μια αναφορά στην κληρονομιά των Βίκινγκς προγόνων τους.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο δημοσιογράφος Jeremy Siegel του GBH News, ο οποίος το χαρακτήρισε ως κάτι που «δεν έχει ξαναδεί και πιθανότατα δεν θα ξαναδεί». Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral στα social media, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο πάθος των Νορβηγών φιλάθλων και την παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα που συνοδεύει τη φετινή διοργάνωση.

Το «Viking row» αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παραδόσεις των Νορβηγών οπαδών. Αν και συνήθως πραγματοποιείται μέσα σε γήπεδα ή fan zones, αυτή τη φορά οι οπαδοί το προσαρμόσαν σε κυλιόμενες σκάλες, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θέαμα.Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, ενισχύοντας την εικόνα των Νορβηγών ως ενός από τα πιο «ζωντανά» και εκδηλωτικά γκρουπ φιλάθλων της διοργάνωσης.

{https://x.com/jersiegel/status/2066916973934457167}