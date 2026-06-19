«Η Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο. Η Κούβα όχι» δήλωσε ο Τραμπ μεταξύ άλλων στο Axios.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιχείρησης στην Κούβα άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios.

Μιλώντας στο «The Axios Show» ο Τραμπ είπε ότι μια πιθανή εισβολή στην Κούβα θα μπορούσε να μοιάζει με την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να προβάλει με κάθε ευκαιρία την υπεροχή των ΗΠΑ επιμένοντας σε στρατιωτικές παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται από «την ωμή βία και την επεκτατική φιλοδοξία» σχολιάζει το Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του αναγνώρισε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επιλυθεί επειδή το Ιράν έχει «πιο ισχυρό» στρατό και βρίσκεται μακριά. Σε αντιδιαστολή, ισχυρίστηκε ότι η Κούβα θα μπορούσε να νικηθεί πιο εύκολα.

Σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου του Axios αν μια ενδεχόμενη επιχείρηση στην Κούβα θα μπορούσε να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε η επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ άφησε κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό. «Πιθανώς. Είναι πιθανό» τόνισε, εξαπολύοντας επί της ουσίας νέες απειλές.

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«Αυτές οι περιοχές είναι κοντά (η Κούβα και η Βενεζουέλα). Ενώ αν κοιτάξετε το Ιράν, είναι ένα πολύ μακρινό ταξίδι» είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε «Ξέρετε, ταξίδεψα σε εκείνη την περιοχή κάποιες φορές και - άσχετα αλλά- χρειάστηκε να κάνω πτήση 18 ωρών, ταξιδεύει πολλές ώρες. Η Βενεζουέλα είναι σχετικά κοντά με την Κούβα» σημείωσε.

Ο Τραμπ έκανε αναφορά και στους οικονομικούς πόρους της κάθε χώρας, που είναι ειδοποιός διαφορά για εκείνος. «Η Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο. Η Κούβα όχι. Η Κούβα έχει μια ωραία ιδιοκτησία και έχουν ωραία ακτογραμμή» τόνισε ο Τραμπ και συγκρίνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και δυνάμεις της Βενεζουέλας με το Ιράν δήλωσε πως το Ιράν είναι «κατά κάποιο τρόπο, είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο ισχυρό από άποψη όπλων από τη Βενεζουέλα. Αλλά η Βενεζουέλα είναι ένα πολύ στρατιωτικό κράτος. Ξέρετε, έχουν πολλούς στρατιώτες» πρόσθεσε πως η επιχείρηση των ΗΠΑ κατά τη σύλληψη Μαδούρο πήγε κάτι λιγότερο από ιδανικά. «Στην πραγματικότητα διήρκεσε 48 λεπτά. Και αυτός είναι ένας στρατός. Ξέρετε, έχουν πολλούς στρατιώτες, πολλούς καλούς στρατιώτες» τόνισε.

{https://x.com/azucenau/status/2068048148069544157}

Η μεγάλη εικόνα, σύμφωνα με το Axios είναι ότι ο Τραμπ έχει προωθήσει μια «φιλική κατάληψη» της Κούβας και προτιμά μια ειρηνική μετάβαση. Αλλά από την άλλη η κυβέρνησή του έχει σχέδια στρατιωτικής αντίδρασης σε περίπτωση που καταρρεύσει το ολοκληρωτικό καθεστώς της χώρας, πιθανώς ήδη μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Τραμπ ωστόσο αρνήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια ενδεχόμενη επιχείρηση στην Κούβα, λέγοντας ότι παραμένει «ευέλικτο» ενώ σημείωσε πως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, «εμπλέκεται πολύ» στην υπόθεση.

Υπόθεση Κούβα

Όπως σημειώνει το Axios ο στρατός της Κούβας ήταν κάποτε τρομερός, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά από τότε που έχασε την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1990. Μεγάλο μέρος της δύναμής της βασίζεται σε υλικό, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα της σοβιετικής εποχής.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2068051781712744596}

Ωστόσο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαπίστωσαν ότι το νησί απέκτησε περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones. Η είδηση αυτή και η πληροφορία ότι ενδεχομένως η Κούβα να σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει τα drones αυτά για να επιτεθεί στην αμερικανική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο, σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία και πιθανώς στο Κι Γουέστ της Φλόριντα, θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό πρόσχημα και ευκαιρία για μία στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο νησί.