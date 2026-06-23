Το νέο μυθιστόρημα του Ευγένιου Τριβιζά, «Η Εκδίκηση που Ήρθε από το Κρύο» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Το νέο μυθιστόρημα του Ευγένιου Τριβιζά, «Η Εκδίκηση που Ήρθε από το Κρύο» από τις εκδόσεις Ψυχογιός, με ήρωες τους πιγκουίνους της Ανταρκτικής και φόντο τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, παρουσιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή γέμισε τη Δευτέρα με φίλους του βιβλίου, της φύσης και της φαντασίας, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά, ένα μυθιστόρημα όπου το χιούμορ και η περιπέτεια συναντούν την οικολογική ευαισθησία και τον προβληματισμό για την κλιματική κρίση.



Στο μοναδικό περιβάλλον του Αίθριου Κέντρου ΓΑΙΑ, οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν στον συναρπαστικό κόσμο των πιγκουίνων της Ανταρκτικής, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δραματικές συνέπειες της τήξης των πάγων και των ραγδαίων ανατροπών στη φυσική ισορροπία του πλανήτη.



Για το βιβλίο μίλησαν ο εκδότης Θάνος Ψυχογιός, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Ευγενία Χριστοδουλάκου, η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο WWF Ελλάς και συγγραφέας, Ελένη Σβορώνου, ο διευθυντής του Βήματος Περικλής Δημητρολόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μαριολοπούλειου – Καναγκίνειου Ιδρύματος Επιστημών και Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Λιάτσος, και, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Ακαδημαϊκός και Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάκης Προβατάς.





Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου, ενώ ο Μουσικός Όμιλος των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων και η χορωδία αποφοίτων GraduArti, υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Βαρσάμη-Κούκνη, ερμήνευσαν τα χορωδιακά έργα «Απελπισία των Πιγκουίνων» και «Οι Ολλανδοί και τα Ντόντο» από την όπερα-ονειρόδραμα «Δώδεκα παρά Δώδεκα» του Ευγένιου Τριβιζά, σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τους συνόδευσε ο διακεκριμένος τσελίστας Άρης Ζέρβας.



Το λογοτεχνικό, επιστημονικό και μουσικό αυτό ταξίδι ολοκληρώθηκε με έναν πρωτότυπο «Πολικό Μπουφέ» στον κήπο του Μουσείου, μια γευστική προέκταση του παγωμένου κόσμου της Ανταρκτικής και των περιπετειών των ηρώων του βιβλίου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Στα ανταριασμένα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, ένα νορβηγικό ατμόπλοιο κουβαλάει στα σπλάχνα του μια αδιανόητη απειλή.

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Τρεις θαλασσοδαρμένοι ναυτικοί, ένας λοστρόμος από τη Σουμάτρα, ένας μονόφθαλμος Ιρλανδός θερμαστής και ένας παραμάγειρας από τη Μαδαγασκάρη, δεν τολμούν να πιστέψουν στα μάτια τους, όταν αντικρίζουν στα σκοτεινά αμπάρια κάτι που τους προξενεί ανείπωτο τρόμο.

Το ατμόπλοιο αγκυροβολεί για επισκευές και ανεφοδιασμό σε ένα ελληνικό νησί. Και τότε, τυλιγμένα σε πέπλο μυστηρίου, αρχίζουν να συμβαίνουν ακατανόητα γεγονότα που σκορπούν τον πανικό.

Πού οφείλονται; Σε επιδρομή εξωγήινων όντων; Σε θεϊκή οργή; Σε κάποια πανάρχαια κατάρα ή μήπως πρόκειται για κάτι άλλο; Για μια εκδίκηση; Για μια ανελέητη εκδίκηση; ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ!