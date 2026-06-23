Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Εμπνευσμένο από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που το 2015 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, είναι το πρώτο βιβλίο του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Καλαφάτη, ο οποίος είχε ασχοληθεί επισταμένως το 2015 με το θέμα.



Ο δημοσιογράφος αποφάσισε να μετατρέψει τη δημοσιογραφική έρευνα σε αστυνομική μυθοπλασία και έτσι γεννήθηκε το βιβλίο με τίτλο «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», το οποίο κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες εκτυλίσσεται μία ιστορία που καταλήγει σε βουτιά στον σκοτεινό κόσμο του bullying. Εμπνευσμένη από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που το 2015 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, η ιστορία αυτή, έντεκα χρόνια μετά, δεν σταματά να μας ξαφνιάζει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της.

Πρωταγωνιστής ο Σταυρής. Ένας νέος μόλις δεκαοχτώ ετών, που φεύγει από το πατρικό του για να σπουδάσει. Μόλις όμως αρχίζει να φοιτά στη σχολή του, η απότομη προσγείωση για εκείνον δεν αργεί να έρθει,

καθώς μπαίνει στο στόχαστρο μίας παρέας σπουδαστών που δεν λογαριάζει μήτε από μαθήματα μήτε από καθηγητές.

Αρχικά τον προσεγγίζουν «ντυμένοι» φίλοι, αλλά γρήγορα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Η μπέσα και η παλικαριά ήταν μονάχα το «παραπέτασμα». Η σκόνη κάθεται και το bullying ξυπνά μοχθηρό. Στην αρχή καμουφλαρισμένο και στη συνέχεια με τη μορφή βασανιστηρίων.

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Ο Σταυρής βυθίζεται στην απόγνωση. Το δωμάτιό του μετατρέπεται σε χώρο απελπισίας. Τα «θηρία» μένουν ατιμώρητα, οι φήμες ότι έχουν «πλάτες» εξαπλώνονται και γιγαντώνουν την έπαρσή τους.

Ο Σταυρής βρίσκει καταφύγιο σε μια φτωχοεκκλησιά. Εκεί γνωρίζει τον παπα-Χαράλαμπο, που φωτίζει μέσα του συμπόνια και ανθρωπιά. Παίρνει ανάσα. Το bullying όμως δεν σταματά. Μέχρι που μια μέρα ξαφνικά εξαφανίζεται από προσώπου γης.

Ο αστυνομικός Περικλής Φιλίππου μπαίνει με ορμή στην έρευνα αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί ότι μπροστά του έχει μόνο θεριεμένους τοίχους. Μέχρι που απελπίζεται.

Τι τελικά συνέβη στον Σταυρή;